Betis y Álvaro Fidalgo sufren dura derrota en su visita ante Getafe

Getafe logró una victoria contundente en su feudo tras superar 2-0 al Real Betis de Álvaro Fidalgo, en un encuentro donde la efectividad azulona y las intervenciones clave de David Soria marcaron la diferencia.

Desde los primeros compases, el conjunto local mostró mayor colmillo, aprovechando las desatenciones defensivas de un Betis que, pese a tener volumen de juego, careció de puntería en los momentos determinantes.

La resistencia bética se rompió en el minuto 28, cuando Kiko Femenía aprovechó una serie de rebotes tras dos paradas consecutivas de Álvaro Valles para mandar el balón a la escuadra. Antes de irse al descanso, Martín Satriano aumentó la ventaja con un potente disparo desde fuera del área que sentenció el ánimo del partido. Aunque el equipo de Sevilla intentó reaccionar en el segundo tiempo con múltiples cambios ofensivos, el marcador no se movió más.

EL 'VASCO' VISITÓ A FIDALGO

Álvaro Fidalgo fue una de las piezas principales en el esquema inicial del Real Betis, partiendo como titular en el mediocampo. Durante el encuentro, el asturiano intentó ser el eje creativo, destacando un potente remate de pierna derecha desde fuera del área apenas al minuto 2 que exigió a fondo a David Soria. Sin embargo, su actuación se diluyó con el paso de los minutos, terminando con una participación discreta antes de ser sustituido al minuto 61 por Pablo Fornals.

Este partido cobró una relevancia adicional debido a la presencia de Javier Aguirre en las gradas. El actual director técnico de la Selección Mexicana viajó específicamente a España para seguir de cerca la evolución de Fidalgo, quien es objeto de interés para el proyecto del "Tri". El "Vasco" estuvo ubicado en uno de los palcos del estadio analizando cada movimiento del mediocampista, cuya nacionalización ha sido un tema recurrente en el entorno del fútbol mexicano.

DURA DERROTA PARA EL BETIS

El Real Betis generó múltiples ocasiones de peligro, especialmente a través de Cucho Hernández y los balones detenidos servidos por Chimy Ávila, pero siempre se topó con un David Soria inspirado. El guardameta del Getafe fue la figura al detener remates a quemarropa de Bakambu y cabezazos certeros de Cucho. La frustración bética se reflejó en el tramo final, con una tarjeta amarilla para Antony por juego peligroso y varias jugadas de fuera de juego que invalidaron sus intentos de descuento.