Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

Betis y Álvaro Fidalgo sufren dura derrota en su visita ante Getafe

Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 11:43 - 08 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El mexicano tuvo una discreta actuación, misma que fue presenciada por Javier Aguirre desde la grada

Getafe logró una victoria contundente en su feudo tras superar 2-0 al Real Betis de Álvaro Fidalgo, en un encuentro donde la efectividad azulona y las intervenciones clave de David Soria marcaron la diferencia.

Getafe vence en casa al Betis | Grosby Group

Desde los primeros compases, el conjunto local mostró mayor colmillo, aprovechando las desatenciones defensivas de un Betis que, pese a tener volumen de juego, careció de puntería en los momentos determinantes.

La resistencia bética se rompió en el minuto 28, cuando Kiko Femenía aprovechó una serie de rebotes tras dos paradas consecutivas de Álvaro Valles para mandar el balón a la escuadra. Antes de irse al descanso, Martín Satriano aumentó la ventaja con un potente disparo desde fuera del área que sentenció el ánimo del partido. Aunque el equipo de Sevilla intentó reaccionar en el segundo tiempo con múltiples cambios ofensivos, el marcador no se movió más.

EL 'VASCO' VISITÓ A FIDALGO

Álvaro Fidalgo fue una de las piezas principales en el esquema inicial del Real Betis, partiendo como titular en el mediocampo. Durante el encuentro, el asturiano intentó ser el eje creativo, destacando un potente remate de pierna derecha desde fuera del área apenas al minuto 2 que exigió a fondo a David Soria. Sin embargo, su actuación se diluyó con el paso de los minutos, terminando con una participación discreta antes de ser sustituido al minuto 61 por Pablo Fornals.

Este partido cobró una relevancia adicional debido a la presencia de Javier Aguirre en las gradas. El actual director técnico de la Selección Mexicana viajó específicamente a España para seguir de cerca la evolución de Fidalgo, quien es objeto de interés para el proyecto del "Tri". El "Vasco" estuvo ubicado en uno de los palcos del estadio analizando cada movimiento del mediocampista, cuya nacionalización ha sido un tema recurrente en el entorno del fútbol mexicano.

Álvaro Fidalgo en el Getafe vs Betis | Grosby Group | AP

DURA DERROTA PARA EL BETIS

El Real Betis generó múltiples ocasiones de peligro, especialmente a través de Cucho Hernández y los balones detenidos servidos por Chimy Ávila, pero siempre se topó con un David Soria inspirado. El guardameta del Getafe fue la figura al detener remates a quemarropa de Bakambu y cabezazos certeros de Cucho. La frustración bética se reflejó en el tramo final, con una tarjeta amarilla para Antony por juego peligroso y varias jugadas de fuera de juego que invalidaron sus intentos de descuento.

Por su parte, el Getafe supo gestionar su ventaja con cambios tácticos precisos, como el ingreso de Allan Nyom y Diego Rico para cerrar las bandas. Con este resultado, el equipo madrileño suma tres puntos vitales, mientras que el Betis se regresa a casa con la tarea pendiente de mejorar su contundencia en las áreas, tras haber dominado la posesión y los tiros de esquina sin éxito alguno en el luminoso.

Últimos videos
Lo Último
12:41 Sheinbaum conmemora el Día Internacional de la Mujer y destaca el papel de las mujeres en las Fuerzas Armadas
12:40 ¡Es su papá! Nahuel Guzmán se burla de aficionados de Monterrey tras victoria en Clásico Regio
12:33 ¡Una locura! Jorge Mas, copropietario del Inter Miami, reveló el exorbitante salario de Messi
12:23 Gignac y su posible último clásico
11:59 ¡A semifinales! Julián Araujo y Celtic superan al Rangers F.C. en la Scottish Cup
11:48 El Mencho se había rendido antes de ser abatido ¿Entonces fue asesinado?
11:43 Betis y Álvaro Fidalgo sufren dura derrota en su visita ante Getafe
11:37 Los ‘consentidos’: Chivas el segundo equipo con más penaltis pitados por el Gato Ortiz; uno menos que América
11:04 ¿Campaña en contra de 'Tala' Rangel? Álvaro Morales confiesa la verdad en vivo
11:00 Marcha 8M en CDMX: Ruta, horarios y movimiento para este 2026
Tendencia
1
Contra Quién es Mafer la quinceañera que se hizo viral por celebrar sus XV años con Belinda, Xavi y J Balvin en Tabasco
2
Fórmula 1 Cadillac, en problemas: Checo Pérez se pega con Lawson; Bottas, fuera del GP de Australia
3
Futbol ¿Hormiga alemana? Borussia Dortmund siguió de cerca las acciones de Armando González en el Clásico Tapatío
4
Futbol Guillermo Ochoa queda refugiado en Chipre tras impacto de presunto dron iraní
5
Futbol Enner Valencia y Luis Quiñones casi se van a los golpes tras victoria de Pachuca
6
Futbol Nacional ¿Campaña en contra de 'Tala' Rangel? Álvaro Morales confiesa la verdad en vivo
Te recomendamos
Sheinbaum conmemora el Día Internacional de la Mujer y destaca el papel de las mujeres en las Fuerzas Armadas
Contra
08/03/2026
Sheinbaum conmemora el Día Internacional de la Mujer y destaca el papel de las mujeres en las Fuerzas Armadas
¡Es su papá! Nahuel Guzmán se burla de aficionados de Monterrey tras victoria en Clásico Regio
Futbol
08/03/2026
¡Es su papá! Nahuel Guzmán se burla de aficionados de Monterrey tras victoria en Clásico Regio
ROTA LIONEL MESSI | RÉCORD
Futbol
08/03/2026
¡Una locura! Jorge Mas, copropietario del Inter Miami, reveló el exorbitante salario de Messi
Gignac y su posible último clásico
Futbol
08/03/2026
Gignac y su posible último clásico
¡A semifinales! Julián Araujo y Celtic superan al Rangers F.C. en la Scottish Cup
Futbol
08/03/2026
¡A semifinales! Julián Araujo y Celtic superan al Rangers F.C. en la Scottish Cup
El Mencho se había rendido antes de ser abatido ¿Entonces fue asesinado?
Contra
08/03/2026
El Mencho se había rendido antes de ser abatido ¿Entonces fue asesinado?