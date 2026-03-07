Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

¡La pelota siempre al '10'! Lamine Yamal da importante victoria al Barcelona sobre Athletic Club

Lamine Yamal festeja con con el Barcelona frente al Athletic | AP
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 16:04 - 07 marzo 2026
Los culés ganan por la mínima en San Mamés y mantienen la distancia con el Real Madrid en la cima de LaLiga

El FC Barcelona se llevó una victoria vital de su visita a San Mamés tras derrotar al Athletic Club por la mínima (0-1). En un encuentro marcado por el rigor táctico y las interrupciones, el destello de la joven estrella azulgrana en la segunda mitad fue suficiente para romper la igualdad en un marcador que se mantuvo inamovible durante gran parte del compromiso.

Desde el pitido inicial, el Athletic Club intentó imponer condiciones frente a su público. Apenas al minuto 3, Iñaki Williams dio el primer aviso con un cabezazo que Joan García logró detener con seguridad. Sin embargo, los planes del conjunto local se vieron alterados rápidamente por las lesiones; Unai Gómez tuvo que abandonar el campo a los 10 minutos, permitiendo el ingreso de Robert Navarro.

Barcelona festeja victoria en Bilbao | AP

Barcelona, por su parte, intentó dominar la posesión, pero se topó con una defensa bilbaína bien plantada y un Aymeric Laporte que, pese a sufrir un fuerte golpe antes del descanso, lideró la línea defensiva. Las ocasiones claras escasearon en la primera mitad, destacando un remate desviado de Ferran Torres y un intento de Marcus Rashford que Unai Simón envió al córner.

Tras el descanso, Hansi Flick movió el banquillo dando entrada a Pedri, buscando mayor claridad en la circulación de balón. Aunque el Athletic amenazó primero con dos llegadas de Oihan Sancet que exigieron al máximo a Joan García, fue el Barcelona quien aprovechó su momento de lucidez.

Al minuto 62, el técnico alemán realizó una triple sustitución clave: Lewandowski, Raphinha y Fermín López saltaron al césped. Solo seis minutos después, en el 68, llegó el único tanto del partido. Tras una asistencia precisa de Pedri, Lamine Yamal recibió en el sector derecho del área y, con un remate de pierna zurda, colocó el balón en la escuadra superior izquierda, dejando sin opciones a la defensa local.

Lamine Yamal marca gol al Athletic | AP

En el tramo final, el Athletic Club buscó el empate con más voluntad que orden. Gorka Guruzeta y Robert Navarro tuvieron oportunidades dentro del área en el tiempo de descuento, pero la falta de puntería y el bloque defensivo liderado por Eric García impidieron la remontada.

