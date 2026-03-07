Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Intratable! Julián Quiñones marca doblete y se consolida como líder de goleo en Arabia Saudita

Julián Quiñones, delantero del Al Qadasiya, en festejo tras su primer gol ante Al Kholood | @AlQadsiahEN
Emiliano Arias Pacheco 17:31 - 07 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El delantero, naturalizado mexicano, empató a Ivan Toney en la cima del Campeonato de Goleo Saudí

Como una auténtica pantera, Julián Quiñones volvió a cazar una presa y se colocó en la cima del Campeonato de Goleo de la Liga Profesional Saudí. El delantero, naturalizado mexicano, guió la victoria del Al Qadasiya sobre Al-Kholood con un sorprendente doblete.

La magnánima obra del exjugador del América, Atlas y Tigres comenzó al minuto 2, cuando Christopher Bonsu Baah lanzó un centro preciso, que fue resuelto de primera intención por 'La Pantera'. Pese al festejo tempranero del futbolista de la Selección Mexicana, Ramiro Enrique empató todo 120 segundos después.

Julián Quiñones, delantero del Al Qadasiya, en festejo tras su primer gol ante Al Kholood | @AlQadsiahEN

Pero Los Caballeros del Este no se quedaron con las manos cruzadas, pues Mateo Retegui les devolvió la venta al 21'. Julian Weigl mandó un centro al corazón del área, ahí, el ariete italiano se elevó por los cielos y un sutil golpe al balón fue suficiente para el segundo y la ventaja parcial.

Sin embargo, la fiesta de Quiñones tuvo un invitado más, tan sólo seis minutos después del tanto del italiano. Nahitan Nández recibió un balón entre líneas y, con mucha cadencia e inteligencia, espero el movimiento de Julián, quien se encontró la bola y definió de manera cruzada, nada que hacer para Juan Pablo Cozzani.

¿Cómo fue la segunda mitad del Al-Kholood sobre Al Qadasiya?

Ya con la ventaja en el marcador, el conjunto visitante se encargó de solamente salir al segundo tiempo para cumplir con el trámite, aunque Julián estuvo cerca del hat-trick. El delantero remató en un tiro de esquina con una media tijera compleja, que se fue desviada del arco de Cozzani.

Mateo Retegui se encargó de ampliar el marcador, con un golazo para sellar su doblete. El italiano recibió -otra vez- un gran centro de Nández al corazón del área, y con tiempo y espacio selló el 1-4 final.

Líder de goleo en Arabia Saudita

Con su doblete, Julián Quiñones por fin alcanzó a Ivan Toney con 24 tantos; además de que se alejó por tres a Cristiano Ronaldo. El exjugador de la Liga MX alzó la mano para ser uno de los delanteros en la lista final de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026.

Julián Quiñones, delantero del Al Qadasiya, en intento de remate ante Al Kholood | @AlQadsiahEN
Últimos videos
Lo Último
20:03 Patricio Salas tras su primer gol con América: "hoy por fin se me dio"
19:36 Guillermo Ochoa queda refugiado en Chipre tras impacto de presunto dron iraní
19:23 No le gustó la banca: Malagón 'sufrió' durante la victoria de América ante Querétaro
19:11 Cody Rhodes protagoniza el video con más dislikes en la historia del canal de YouTube de WWE
19:06 Vuelven a sufrir: América derrota a Querétaro y se acercan a la Liguilla
19:02 ¿Quién los detiene? Cruz Azul se mantiene en el liderato tras golear a Atlético San Luis en la Jornada 10
18:41 Profeco sacará la “tarjeta roja”: vigilará que no abusen con los precios rumbo al Mundial 2026
18:34 ¿No le importa el Clásico Regio? Jugador de Rayados es captado en boda de influencer en día de partido
18:21 ‘Siempre daré todo por esta playera’: 'Memote' Martínez ilusiona a la afición de Pumas
18:19 Habló el inmortal: Jorge Campos ve a México en semifinales del Mundial 2026
Tendencia
1
Contra ¿AMLO está hospitalizado por un problema cardiaco? Esto es lo que se sabe
2
Futbol Nacional "Ya le dije a Emilio Azcárraga que abra la cartera": El plan para reforzar al América
3
Futbol César Ramos Palazuelos y compañeros árbitros regresaron a México tras caos en Medio Oriente
4
Fórmula 1 Max Verstappen fue dado de alta tras choque en la clasificación del GP de Australia
5
Empelotados Abuchean a Peso Pluma en pleno partido de la NBA por negarle foto a fan
6
Futbol Internacional Luto en el FC Barcelona: El club lamenta sensible pérdida minutos antes del partido vs Athletic Club
Te recomendamos
Patricio Salas tras su primer gol con América: "hoy por fin se me dio"
Futbol
07/03/2026
Patricio Salas tras su primer gol con América: "hoy por fin se me dio"
Guillermo Ochoa queda refugiado en Chipre tras impacto de presunto dron iraní
Futbol
07/03/2026
Guillermo Ochoa queda refugiado en Chipre tras impacto de presunto dron iraní
No le gustó la banca: Malagón 'sufrió' durante la victoria de América ante Querétaro
Futbol
07/03/2026
No le gustó la banca: Malagón 'sufrió' durante la victoria de América ante Querétaro
Cody Rhodes protagoniza el video con más dislikes en la historia del canal de YouTube de WWE
Lucha
07/03/2026
Cody Rhodes protagoniza el video con más dislikes en la historia del canal de YouTube de WWE
Vuelven a sufrir: América derrota a Querétaro y se acercan a la Liguilla
Futbol
07/03/2026
Vuelven a sufrir: América derrota a Querétaro y se acercan a la Liguilla
¿Quién los detiene? Cruz Azul se mantiene en el liderato tras golear a Atlético San Luis en la Jornada 10
Futbol
07/03/2026
¿Quién los detiene? Cruz Azul se mantiene en el liderato tras golear a Atlético San Luis en la Jornada 10