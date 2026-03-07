¡Intratable! Julián Quiñones marca doblete y se consolida como líder de goleo en Arabia Saudita

Como una auténtica pantera, Julián Quiñones volvió a cazar una presa y se colocó en la cima del Campeonato de Goleo de la Liga Profesional Saudí. El delantero, naturalizado mexicano, guió la victoria del Al Qadasiya sobre Al-Kholood con un sorprendente doblete.

La magnánima obra del exjugador del América, Atlas y Tigres comenzó al minuto 2, cuando Christopher Bonsu Baah lanzó un centro preciso, que fue resuelto de primera intención por 'La Pantera'. Pese al festejo tempranero del futbolista de la Selección Mexicana, Ramiro Enrique empató todo 120 segundos después.

Julián Quiñones, delantero del Al Qadasiya, en festejo tras su primer gol ante Al Kholood | @AlQadsiahEN

Pero Los Caballeros del Este no se quedaron con las manos cruzadas, pues Mateo Retegui les devolvió la venta al 21'. Julian Weigl mandó un centro al corazón del área, ahí, el ariete italiano se elevó por los cielos y un sutil golpe al balón fue suficiente para el segundo y la ventaja parcial.

Sin embargo, la fiesta de Quiñones tuvo un invitado más, tan sólo seis minutos después del tanto del italiano. Nahitan Nández recibió un balón entre líneas y, con mucha cadencia e inteligencia, espero el movimiento de Julián, quien se encontró la bola y definió de manera cruzada, nada que hacer para Juan Pablo Cozzani.

Julián opens the scoring from a Bonsu Baah pass ⚽️#AlKholoodAlQadsiah | #RoshnSaudiLeaguepic.twitter.com/Yv305qjQly — AlQadsiah Saudi Club (@AlQadsiahEN) March 7, 2026

¿Cómo fue la segunda mitad del Al-Kholood sobre Al Qadasiya?

Ya con la ventaja en el marcador, el conjunto visitante se encargó de solamente salir al segundo tiempo para cumplir con el trámite, aunque Julián estuvo cerca del hat-trick. El delantero remató en un tiro de esquina con una media tijera compleja, que se fue desviada del arco de Cozzani.

Mateo Retegui se encargó de ampliar el marcador, con un golazo para sellar su doblete. El italiano recibió -otra vez- un gran centro de Nández al corazón del área, y con tiempo y espacio selló el 1-4 final.

Líder de goleo en Arabia Saudita

Con su doblete, Julián Quiñones por fin alcanzó a Ivan Toney con 24 tantos; además de que se alejó por tres a Cristiano Ronaldo. El exjugador de la Liga MX alzó la mano para ser uno de los delanteros en la lista final de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026.