El Al Qadasiya de Julián Quiñones recibirá al Al-Ettifaq en un interesante encuentro correspondiente a la Liga Profesional Saudí de la temporada 2025/2026. El partido está programado para el 23 de febrero de 2026 a las 13:00 horas en el Prince Saud bin Jalawi Stadium. Este enfrentamiento promete ser un duelo atractivo entre dos equipos que buscan mejorar sus posiciones en la tabla.

El Al Qadasiya se encuentra actualmente en la cuarta posición de la Liga Profesional Saudí con 50 puntos tras 22 partidos disputados, mostrando un sólido rendimiento ofensivo con 50 goles a favor y solo 21 en contra. Por su parte, el Al-Ettifaq ocupa el séptimo lugar con 38 puntos en el mismo número de encuentros, habiendo anotado 34 goles y recibido 35. La diferencia de 12 puntos entre ambos equipos refleja la superioridad del conjunto local en la presente temporada, que busca consolidar su posición en la zona alta de la tabla, mientras que los visitantes intentarán recortar distancias con los puestos de privilegio.

Julián Quiñones celebra tras anotar en el partido de la Liga Saudí contra Al-Hilal | X: @AlQadsiahEN

El Al Qadasiya llega a este encuentro en un excelente momento de forma, habiendo conseguido tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. Los dirigidos por el técnico local vencieron al Al Akhdoud (2:4) el 20 de febrero, superaron al Neom SC (1:0) el 12 de febrero, empataron con Al Fateh FC (1:1) el 7 de febrero, derrotaron al Al Khaleej (0:1) el 3 de febrero y consiguieron un valioso empate ante el poderoso Al Hilal (2:2) el 29 de enero. Por su parte, el Al-Ettifaq presenta un rendimiento irregular con tres victorias y dos derrotas en sus últimos compromisos. Vencieron al Al Fateh FC (4:3) el 19 de febrero, cayeron ante Al Hilal (2:0) el 13 de febrero, derrotaron al Damac FC (2:0) el 6 de febrero, vencieron al Al-Taawoun (1:0) el 3 de febrero y sufrieron una contundente derrota ante Al Ahli (4:0) el 28 de enero.

En el historial reciente entre ambos equipos, el Al Qadasiya ha mostrado superioridad sobre el Al-Ettifaq. De los últimos cinco enfrentamientos directos, el Al Qadasiya ha ganado dos partidos, se ha registrado un empate y el Al-Ettifaq ha conseguido dos victorias. El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 5 de abril de 2025 y terminó con un empate 1:1. Anteriormente, el 2 de noviembre de 2024, el Al Qadasiya venció como visitante por 0:2. También destaca la victoria del Al Qadasiya por 1:3 el 10 de abril de 2021. Estos antecedentes muestran una ligera ventaja para el equipo local en los duelos directos disputados en la Liga Profesional Saudí.

Christopher Bonsu Baah se ha consolidado como la figura destacada del Al Qadasiya esta temporada. El joven extremo ghanés ha demostrado ser un elemento diferencial en el ataque del equipo, contribuyendo significativamente a los 50 goles que ha anotado su equipo en la liga. Su velocidad y capacidad para desbordar por las bandas lo convierten en una amenaza constante para las defensas rivales. Por parte del Al-Ettifaq, Ahmed Hassan Koka se presenta como su principal referente ofensivo. El delantero egipcio ha sido fundamental en el esquema táctico de su equipo, aportando goles y asistencias que han permitido a los visitantes mantenerse en la zona media de la tabla. El duelo entre estos dos atacantes podría ser determinante para el resultado final del partido.

Julián Quiñones sigue enrachado y sella su gol 17 | X:AlQadsiahEN

