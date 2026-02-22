Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Bloqueos en Jalisco obligan a suspender el Clásico Nacional Femenil

América y Chivas Femenil en el Apertura 2025 I IMAGO7
Alfredo Olivarez Ramírez 12:09 - 22 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El duelo entre Chivas y América será reprogramada por la seguridad de los fanáticos

El Clásico Nacional Femenil entre Chivas y América será cancelado debido a los bloqueos registrados en el estado de Jalisco. El partido, que formaba parte del calendario de la Liga MX Femenil y enfrentaría a Chivas y América Femenil, no podrá llevarse a cabo en la fecha programada debido a las complicaciones logísticas y de seguridad derivadas de las movilizaciones y cierres carreteros en distintos puntos de la entidad.

América vs Chivas en la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil I IMAGO7

Las autoridades y la liga priorizaron la seguridad de las jugadoras, cuerpos técnicos, personal operativo y afición, por lo que se determinó suspender el encuentro hasta nuevo aviso, debido a la complicada situación que se vive en el estado de Jalisco

A través de sus redes sociales, el Gobernador del Estado, Pablo Lemus dio a conocer que se habían realizado diferentes bloqueos en diferentes puntos de Guadalajara y la Zona Metropolitana, motivo por el que determinaron activar el código rojo para la población. 

Fuerzas federales realizaron hace unas horas un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona. También a raíz de dicho operativo, en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades.

He dado la instrucción de instalar de inmediato la mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno y activar el código rojo con el fin de inhibir actos contra la población, informó. 
Victoria de Chivas sobre América en la Liga MX Femenil I IMAGO7

De igual manera conforme transcurrieron las horas y se continuaron presentando bloqueos en otros estados y en diferentes puntos de la Zona Metropolitana, el Gobernador Jalisciense informó que el servicio de transporte publico quedó suspendido. 

Los bloqueos se han trasladado a límites territoriales, incluso a otras entidades federativas vecinas; estamos en coordinación con la Federación y otros gobiernos estatales apoyando para salvaguardar a la ciudadanía. El servicio de transporte público en el estado se suspenderá hasta que la situación quede controlada, agregó. 
Alicia Cervantes y Jordan Brewster en el Clásico Nacional Femenil I IMAGO7

Se espera que en las próximas horas se informe si el partido será reprogramado o se tomarán otras medidas conforme al reglamento de la competencia.

Últimos videos
Lo Último
12:09 Bloqueos en Jalisco obligan a suspender el Clásico Nacional Femenil
12:05 ¿Quién era El Mencho, el narco más buscado por México y EU?
11:48 La Casa Blanca manda polémico ‘mensaje’ a Canadá tras victoria en los Juegos Olímpicos de Invierno
11:34 Barcelona golea a Levante y se recupera el Liderato de LaLiga
11:28 Abaten a Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del CJNG, durante operativo del Ejército en Jalisco
11:11 Darío Benedetto se reencuentra con el gol tras 747 días de sequía
11:09 Narcobloqueos y quema de vehículos en Jalisco: activan código rojo tras violencia ligada al CJNG
10:47 Matan a hombre que ingresa a residencia de Trump con una escopeta ¿Cómo se encuentra el presidente y su esposa?
10:43 Al Qadasiya vs Al-Ettifaq: ¿Dónde y cuándo ver a Julián Quiñones?
10:27 Fofana y Mejbri denuncian que fueron objeto de insultos racistas tras partido de la Premier
Tendencia
1
Futbol Fallece aficionado tras un partido en la Liga Premier en Boca del Río
2
Futbol Cruz Azul vence a las Chivas y frena marca perfecta rojiblanca
3
Futbol ¡Corona abollada! Messi e Inter de Miami caen 3-0 ante LAFC
4
Futbol Nicolás Larcamón y Gabriel Milito casi llegaron a los golpes, según reportes
5
Futbol Larcamón manda recado al Vasco Aguirre tras 'desprecio' a Charly Rodríguez en la Seleccción
6
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs Monterrey Jornada 7 del Clausura 2026?
Te recomendamos
Bloqueos en Jalisco obligan a suspender el Clásico Nacional Femenil
Futbol
22/02/2026
Bloqueos en Jalisco obligan a suspender el Clásico Nacional Femenil
¿Quién era El Mencho, el narco más buscado por México y EU?
Contra
22/02/2026
¿Quién era El Mencho, el narco más buscado por México y EU?
La Casa Blanca manda polémico ‘mensaje’ a Canadá tras victoria en los Juegos Olímpicos de Invierno
Empelotados
22/02/2026
La Casa Blanca manda polémico ‘mensaje’ a Canadá tras victoria en los Juegos Olímpicos de Invierno
Jugadores de Barcelona felicitan a Fermín López por su gol ante Levante | AP
Futbol
22/02/2026
Barcelona golea a Levante y se recupera el Liderato de LaLiga
Abaten a Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del CJNG, durante operativo del Ejército en Jalisco
Contra
22/02/2026
Abaten a Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del CJNG, durante operativo del Ejército en Jalisco
Darío Benedetto se reencuentra con el gol tras 747 días de sequía
Futbol
22/02/2026
Darío Benedetto se reencuentra con el gol tras 747 días de sequía