Bloqueos en Jalisco obligan a suspender el Clásico Nacional Femenil

El Clásico Nacional Femenil entre Chivas y América será cancelado debido a los bloqueos registrados en el estado de Jalisco. El partido, que formaba parte del calendario de la Liga MX Femenil y enfrentaría a Chivas y América Femenil, no podrá llevarse a cabo en la fecha programada debido a las complicaciones logísticas y de seguridad derivadas de las movilizaciones y cierres carreteros en distintos puntos de la entidad.

Las autoridades y la liga priorizaron la seguridad de las jugadoras, cuerpos técnicos, personal operativo y afición, por lo que se determinó suspender el encuentro hasta nuevo aviso, debido a la complicada situación que se vive en el estado de Jalisco.

🚨 La Liga BBVA MX Femenil informa. 🚨 pic.twitter.com/FnBNN2xBH8 — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) February 22, 2026

A través de sus redes sociales, el Gobernador del Estado, Pablo Lemus dio a conocer que se habían realizado diferentes bloqueos en diferentes puntos de Guadalajara y la Zona Metropolitana, motivo por el que determinaron activar el código rojo para la población.

Fuerzas federales realizaron hace unas horas un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona. También a raíz de dicho operativo, en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades.

He dado la instrucción de instalar de inmediato la mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno y activar el código rojo con el fin de inhibir actos contra la población, informó.

De igual manera conforme transcurrieron las horas y se continuaron presentando bloqueos en otros estados y en diferentes puntos de la Zona Metropolitana, el Gobernador Jalisciense informó que el servicio de transporte publico quedó suspendido.

Los bloqueos se han trasladado a límites territoriales, incluso a otras entidades federativas vecinas; estamos en coordinación con la Federación y otros gobiernos estatales apoyando para salvaguardar a la ciudadanía. El servicio de transporte público en el estado se suspenderá hasta que la situación quede controlada, agregó.

Se espera que en las próximas horas se informe si el partido será reprogramado o se tomarán otras medidas conforme al reglamento de la competencia.