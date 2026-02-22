Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
El saldo a favor de Rayados en sus últimas visitas a CU

Pumas contra Monterrey | MexSport
Ricardo Olivares 13:04 - 22 febrero 2026
Los Pumas reciben a los Rayados en CU; los Universitarios buscarán terminar el dominio regiomontano en casa.

En el marco de la jornada siete del torneo, Pumas recibirá a Rayados de Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario. Sin embargo, los números recientes favorecen al conjunto regiomontano cuando visita Ciudad Universitaria.

El historial reciente en CU favorece a Monterrey

Los números no mienten: en sus últimas diez visitas a CU, Rayados presume saldo positivo con cuatro triunfos, cuatro empates y apenas dos derrotas, dejando claro que la cancha universitaria ya no le pesa como en otras épocas.

Por si fuera poco, el conjunto regiomontano llega con una racha que mete presión a los auriazules, luego de ganar sus últimas tres presentaciones en el inmueble capitalino, una seguidilla que respalda el buen momento que suele vivir Monterrey cada vez que pisa territorio felino.

Festejo de Rayados en la Concachampions ante Xelajú | Imago7

La muestra más reciente se dio en el Clausura 2025, cuando Rayados se metió a CU y salió con triunfo contundente de 1-3, en un partido donde impuso condiciones desde lo futbolístico y lo anímico.

Rayados vence a León | IMAGO7

Pumas quiere romper la inercia negativa en casa

Del otro lado, Pumas sabe que el reto no es menor. El cuadro universitario necesita romper la mala racha en casa y demostrar que su estadio sigue siendo una fortaleza, sobre todo ante un rival que le ha encontrado la fórmula en los últimos torneos.

Así, más que un partido de jornada regular, el choque en CU tendrá sabor a prueba de carácter: Monterrey quiere confirmar su dominio reciente y Pumas busca recuperar respeto ante su gente.

Juninho festeja un gol con Pumas en el Clausura 2026 | MEXSPORT
Juninho festeja un gol con Pumas en el Clausura 2026 | MEXSPORT
