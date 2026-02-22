El saldo a favor de Rayados en sus últimas visitas a CU

En el marco de la jornada siete del torneo, Pumas recibirá a Rayados de Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario. Sin embargo, los números recientes favorecen al conjunto regiomontano cuando visita Ciudad Universitaria.

El historial reciente en CU favorece a Monterrey

Los números no mienten: en sus últimas diez visitas a CU, Rayados presume saldo positivo con cuatro triunfos, cuatro empates y apenas dos derrotas, dejando claro que la cancha universitaria ya no le pesa como en otras épocas.

Por si fuera poco, el conjunto regiomontano llega con una racha que mete presión a los auriazules, luego de ganar sus últimas tres presentaciones en el inmueble capitalino, una seguidilla que respalda el buen momento que suele vivir Monterrey cada vez que pisa territorio felino.

Festejo de Rayados en la Concachampions ante Xelajú | Imago7

La muestra más reciente se dio en el Clausura 2025, cuando Rayados se metió a CU y salió con triunfo contundente de 1-3, en un partido donde impuso condiciones desde lo futbolístico y lo anímico.

Rayados vence a León | IMAGO7

Pumas quiere romper la inercia negativa en casa

Del otro lado, Pumas sabe que el reto no es menor. El cuadro universitario necesita romper la mala racha en casa y demostrar que su estadio sigue siendo una fortaleza, sobre todo ante un rival que le ha encontrado la fórmula en los últimos torneos.

Así, más que un partido de jornada regular, el choque en CU tendrá sabor a prueba de carácter: Monterrey quiere confirmar su dominio reciente y Pumas busca recuperar respeto ante su gente.