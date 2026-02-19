Pumas y Monterrey enfrentarán a dos de las mejores ofensivas del Clausura 2026 de la Liga MX

Pumas recibirá a Monterrey en la jornada siete del Clausura 2026 de la Liga MX, en un duelo que promete emociones en el Estadio Olímpico Universitario. El encuentro enfrentará a dos de las ofensivas más productivas del torneo en este arranque de campaña.

Pumas llega como líder de goleo colectivo con 12 tantos en lo que va del certamen, mientras que Rayados se ubica en el cuarto puesto con 10 anotaciones, apenas dos de diferencia. Los números anticipan un choque abierto, con vocación ofensiva y oportunidades en ambas áreas.

Jugadores de Rayados festejan con Luca Orellano | MEXSPORT

En el conjunto universitario destacan nombres como Guillermo Martínez, Robert Morales, Juninho y Jordan Carrillo futbolistas que han sido clave para que el equipo capitalino tenga el ataque más efectivo del Clausura 2026.

Dentro de ellos, Juninho es quien encabeza la cuota goleadora auriazul con tres anotaciones. Le siguen Jordan Carrillo y Robert Morales con dos tantos cada uno, reflejando una ofensiva repartida y difícil de contener para las defensas rivales.

Por el lado de Rayados, el potencial ofensivo también es amplio con elementos como Uroš Đurđević, Roberto de la Rosa, Luca Orellano, Lucas Ocampos y Jesús Corona, nombres que en el papel garantizan peligro constante al frente.

Juninho festeja un gol con Pumas en el Clausura 2026 | MEXSPORT

Sin embargo, en cuanto a cifras, el panorama es distinto. Uroš Đurđević registra dos goles en el torneo, aunque ambos los consiguió con Atlas antes de su llegada a Monterrey, por lo que con los regiomontanos todavía no ha logrado estrenarse en el Clausura 2026. El resto de los atacantes albiazules tampoco ha logrado reflejar su peso ofensivo en el marcador.

Luca Orellano festeja su gol ante Tijuana | MEXSPORT