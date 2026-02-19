Mujeres con bigote, la nueva tendencia en redes sociales

En medio de la viralización de fenómenos como los therians, una nueva conversación se posiciona en redes sociales: mujeres que deciden lucir bigote como una elección estética y declaración de identidad. La tendencia ha acumulado miles de reacciones en plataformas como TikTok e Instagram, donde usuarias comparten imágenes y mensajes vinculados a la aceptación corporal.

Lo que para algunos puede parecer un gesto provocador, para quienes participan representa una postura frente a los estándares tradicionales de belleza.

No sólo son los therians, ahora también está de moda las mujeres con bigote/Facebook: TV Guanajuato

Más allá de una moda digital

Las publicaciones suelen ir acompañadas de mensajes sobre autoestima, libertad corporal y autenticidad. En este contexto, el vello facial femenino deja de ser considerado un rasgo que debe ocultarse y se convierte en un símbolo visible de identidad.

Especialistas en comunicación digital señalan que las redes sociales funcionan hoy como espacios donde se redefinen narrativas sobre el cuerpo y la imagen personal.

Una tendencia que no es nueva

Aunque ahora se presenta como fenómeno viral, no es la primera vez que el bigote femenino aparece en el debate público. A lo largo de la historia, mujeres con vello facial visible han sido figuras conocidas en espectáculos, arte y movimientos sociales.

En décadas recientes, distintas corrientes vinculadas al body positive y al cuestionamiento de los cánones de belleza ya habían impulsado conversaciones similares. La diferencia actual radica en la velocidad de difusión y en el alcance global que ofrecen las plataformas digitales.

Para algunas mujeres es más que una moda, significa identidad y seguridad en sí mismas/Facebook: TV Guanajuato

Debate sobre belleza e identidad

El surgimiento de esta tendencia reabre una discusión sobre los ideales estéticos asociados a la feminidad, tradicionalmente vinculados con la ausencia de vello corporal.

Mientras algunas voces consideran que se trata de una expresión de empoderamiento, otras plantean dudas sobre si realmente transforma los estándares o si se trata de una corriente pasajera impulsada por la viralidad.

Redes sociales como escenario de cambio

En un entorno dominado por filtros y edición de imágenes, la decisión de mostrar características naturales se interpreta como una forma de visibilidad sin retoques.

Las comunidades digitales que apoyan esta tendencia promueven la diversidad física y la aceptación, ampliando el debate más allá de la moda y llevándolo al terreno de la identidad y la representación.

Europa es el principal lugar en donde ha sido adoptada esta moda/Facebook: TV Guanajuato

Entre lo viral y lo cultural