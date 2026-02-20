Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Europa League 2025-26: Resultados más importantes de la Ida de Playoffs

Celtic de Julián Araujo terminó perdiendo ante Stuttgart en la Europa League | AP
Rafael Trujillo 19:17 - 19 febrero 2026
Este jueves se llevaron a cabo los partidos de Ida de repechaje del segundo torneo más importante de Europa

Tres equipos con futbolistas mexicanos y tres derrotas. Los jugadores mexicanos no tuvieron una buena jornada en la Europa League pues sus equipos sufrieron descalabros importantes y ahora deberán buscar la remontada para avanzar a Octavos de Final.

Así luce el trofeo de la Europa League | AP

Mexicanos en Europa League

Aunque sólo uno de tres futbolistas mexicanos en el repechaje de la Europa League vio acción, en general fue una mala jornada para ellos pues los tres sufrieron derrotas. Julián Araujo regresó a la acción días después de haberle dado la victoria al Celtic con una anotación, sin embargo, en esta ocasión, el defensor azteca no pudo evitar la derrota de 1-4 Stuttgart aunque jugó los 90 minutos.

Julián Araujo festeja su gol en la victoria de Celtic | GROSBY GROUP
Jorge Sánchez también fue convocado para el partido de Ida de esta ronda, sin embargo, tal y como sucedió en el partido pasado del PAOK, el defensor mexicano se quedó todo el juego en la banca. El ex de Cruz Azul, vio como el conjunto griego cayó por la mínima ante el Celta de Vigo.

Finalmente está el Fenerbahce de Edson Álvarez. El capitán del Tri no vio acción al haber sido operado esta semana por una lesión en el tobillo. Su ausencia parece haber sido significativa pues el cuadro truco cayó en casa por marcador de 0-3 ante el Nottingham Forest de Inglaterra. Con esto, los tres equipos de futbolista mexicanos deberán buscar la remontada el próximo jueves.

Otros resultados

En otros resultados de la Jornada, el Genk de Bélgica se impuso contundentemente de visita al Dinamo Zagreb de Croacia. Además, Bolonia logró sacar el triunfo por la mínima en su visita al Brann, así como lo hicieron Estrella Roja y Ludogorets ante Lillie y Ferencvárosi respectivamente.

El último resultado de este jueves fue el empate a dos goles entre Panathinaikos y Viktoria Plezn. La próxima semana se llevarán a cabo los partidos de Vuelta, para definir a los ocho equipos que avanzarán a los Octavos de Final.

Equipos que esperan en Octavos

Hay ocho equipos que están esperando para conocer a su rival en la próxima ronda. Lyon y Aston Villa fueron los dos mejores equipos en la Fase Liguera seguidos muy de cerca por Midtjylland. Completando el Top 5 están dos serios candidatos al título en Betis y Porto.

Los últimos tres equipos que accedieron de manera directa a los Octavos de Final fueron Braga, Friburgo y Roma. Todos estos equipos esperan rival en la siguiente ronda.

