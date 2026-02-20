Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

¡Con pie derecho en Glasgow! Julián Araujo es el 4.º jugador mejor evaluado en la Liga de Escocia

Julián Araujo y Celtic pelean por el liderato | X @CelticFC
Emiliano Cárdenas Ramírez 19:27 - 19 febrero 2026
El mexicano es el 4.º jugador mejor evaluado de la Scottish Premiership y 2.º mejor lateral/carrilero.

Desde su llegada a los Celtics, Julián Araujo ha sido uno de los fichajes sensación para la afición de los ‘The Bhoys’, sumando buena cantidad de minutos y grandes actuaciones en la Scottish Premiership League.

Un cambio acertado para el mexicano

Julián Araujo llegó desde el AFC Bournemouth de la Premier League, donde nunca logró consolidarse ni encontrar su mejor futbol, por lo que la decisión de irse a préstamo a Escocia fue la mejor decisión, tomando en cuenta la casta mundialista que se disputará en junio.

Julián Araujo interesa al América | X: @afcbournemouth

Desde su arribo con los Celtics, el mexicoamericano ha aportado con buenos minutos de juego y con momentos claves para su equipo.

  • 9 partidos jugados (6 siendo titular en liga y 1 de suplente, los otros 2 en competencias europeas).

  • 1 gol anotado.

  • 561 minutos disputados.

  • 3 tarjetas amarillas.

  • 89% de pases completados.

Julián Araujo festeja su gol en la victoria de Celtic | GROSBY GROUP
Julián Araujo festeja su gol en la victoria de Celtic | GROSBY GROUP

Actuaciones que lo han llevado a robarse el corazón de la afición de los Celtics, al punto que la grada pidiera su traspaso definitivo a través de cánticos.

¿Se ha ganado su lugar en la Selección Mexicana?

Julián Araujo era un constante en los llamados a la Selección Nacional Mexicana cuando militaba en el Barcelona, cosa que ha ido cambiando desde que salió del cuadro azulgrana. Su última convocatoria fue en la Copa Oro del 2025; de ahí el mexicoamericano no ha sido llamado al Tri.

Con sus recientes actuaciones y la posible baja de Rodrigo Huescas de la Copa del Mundo 2026, se ha cuestionado si el lateral del Celtics puede ser una opción junto a Jorge Sánchez e Israel Reyes.

Julián Araujo entrenando con el Tri | IMAGO7
