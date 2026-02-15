"Esto es el Celtic": Julián Araujo reacciona luego del gol que le dio la victoria a su equipo

Julián Araujo comandó un nuevo triunfo de su equipo y el Celtic ya le pisa los talones al Hearts en la lucha por el liderato de la Premiership de Escocia. El equipo protagonizó otra remontada agónica para vencer al Kilmarnock por 3-2 en Rugby Park, rescatando tres puntos importantes y extendiendo la racha invicta de Martin O’Neill al mando del equipo.

Julián Araujo entrenando con el Tri | IMAGO7

En una tarde que amenazaba con frenar su impulso y sus aspiraciones al título, el mexicano Julián Araujo marcó en el minuto 97 para culminar una remontada memorable. Con este gol, el Celtic reafirma su costumbre de anotar en los minutos finales, una característica que está definiendo su temporada.

Tras marcar el gol de la victoria, Araujo aseguró que esta sufrida victoria refleja lo que es el equipo, que no se rinde fácilmente. Además, destacó la importancia de sus compañeros para su buena adaptación en el equipo y para vivir momentos como este con Celtic.

"Eso es lo que es el Celtic. Estoy agradecido por la oportunidad de poder tener minutos y continuar jugando. Obviamente fue un largo viaje, un largo comienzo de mi temporada, pero estoy agradecido por este momento", declaró el defensa mexicano.

Julián Araujo le dio el triunfo a Celtic con un gol de último minuto | X @OptaJoe

Julián Araujo destacó el esfuerzo que ha hecho con Celtic

Por otra parte, Julián aseguró que a lo largo de su carrera, y sobre todo desde su llegada a Celtic, ha hecho un esfuerzo para consolidarse con el club. "Me he puesto en posiciones para vivir momentos como este y estoy agradecido por mis compañeros porque me acompañaron con los brazos abiertos".

"Por ellos estamos donde estamos ahora", y añadió que no pensó mucho al momento de hacer su gol. "No he marcado tantos goles, mi único pensamiento fue golpear duro. Estaba a cinco pies de la meta, así que puse un poco de fuerza y espero que se le pasara al portero".

Julián Araujo en celebración con la afición de Celtic | GROSBY GROUP

¿Cuándo es el siguiente partido de Celtic y Julián Araujo?

La victoria en el partido de este domingo será un impulso anímico para los dirigidos por Martin O'Neill que a media semana tendrán un juego clave en casa ante Stuttgart en el partido de ida de los Playoffs de la Europa League. El compromiso está programado para el jueves 19 de febrero a las 14:00 horas (tiempo del centro de México).