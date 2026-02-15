Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Nace el 'Gonzalo de América': aficionado de las Águilas se vuelve viral por llorar tras el Clásico

Aficionado del América llorando tras derrota I CAPTURA DE PANTALA
Aldo Martínez 16:01 - 15 febrero 2026
Un seguidor azulcrema no pudo contener el llanto luego de que los azulcremas cayeron ante las Chivas

Un aficionado del Club América se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que se viralizó un video en el que aparece llorando desconsoladamente tras la derrota frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara en la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX. La pasión del seguidor azulcrema reflejó el impacto que tuvo el resultado en uno de los duelos más intensos del futbol mexicano.

El clip, compartido miles de veces en distintas plataformas, muestra el momento exacto en que el fanático cae al suelo envuelto en llanto justo después del silbatazo final. La escena rápidamente generó todo tipo de reacciones entre aficionados de ambos equipos, convirtiéndose en uno de los videos más comentados del fin de semana.

Aficionado del América llora tras perder ante Chivas I CAPTURA DE PANTALLA

¿Por qué lloró el aficionado del América?

En la grabación se escucha al seguidor americanista gritar con frustración: “Con las Chivas no pend… métanla”, dejando claro que la derrota ante el acérrimo rival fue lo que detonó su reacción. Más allá del resultado, el contexto del Clásico Nacional suele elevar las emociones al máximo, algo que quedó evidenciado en este episodio.

Mientras el aficionado expresaba su dolor, algunos familiares intentaban consolarlo entre risas, tomando con humor la intensidad del momento. Sin embargo, otro grupo de seguidores con la camiseta rojiblanca no dudó en lanzar burlas, alimentando todavía más la escena que terminó por hacerse viral.

América se complica; Chivas reafirma el liderato

En lo deportivo, el América cayó 1-0 ante el Rebaño Sagrado, un resultado que dejó a las Águilas con apenas seis puntos y momentáneamente en el décimo lugar de la tabla general. La derrota no solo representó tres puntos menos, sino un golpe anímico importante en el arranque del torneo.

Del otro lado, Chivas sumó su sexta victoria consecutiva y se consolidó como superlíder con 18 unidades, firmando un inicio casi perfecto en el Clausura 2026. El contraste entre ambos clubes fue evidente tanto en la cancha como en la tribuna.

América tras el gol de Chivas I IMAGO7

El video del aficionado americanista demuestra que el futbol se vive con intensidad dentro y fuera del campo. En partidos como el Clásico Nacional, la pasión puede desbordarse y generar imágenes que recorren el país en cuestión de minutos.

Más allá de la burla o la polémica, la escena retrata el lado más humano del deporte: la ilusión, la frustración y el amor incondicional por unos colores. En el Clausura 2026, un simple gol bastó para provocar lágrimas en la tribuna y desatar una ola de reacciones en el entorno digital.

Chivas festeja victoria ante América, Clausura 2026 | IMAGO7

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

