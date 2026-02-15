¿Presagio de campeón? Chivas rompe el maleficio ante América y revive la "profecía" del 2017

El Clásico Nacional del Clausura 2026 no fue una victoria cualquiera para el Club Deportivo Guadalajara. Más allá de los tres puntos y el orgullo, el triunfo por 1-0 ha desatado una ola de optimismo y misticismo entre la afición rojiblanca. Las coincidencias con la última época dorada del club son tan exactas que es imposible no preguntarse: ¿Estamos ante el guion de un nuevo título?

Hormiga González anota el gol del triunfo contra América en el Clásico Nacional del Clausura 2026 | IMAGO 7

ROMPEN SEQUÍA CON TINTES DE CAMPEONATO

Tuvieron que pasar nueve años para que las Chivas volvieran a hacer respetar su casa ante el acérrimo rival en una fase regular. La última vez que el Rebaño Sagrado logró vencer al América como local en estas instancias fue el 18 de febrero de 2017, específicamente en la Jornada 7 de aquel torneo.

Curiosamente, el destino parece estarse repitiendo con una precisión quirúrgica, pues el marcador fue un idéntico 1-0, mientas que la fecha solo cambió por cuatro días y la jornada fue una después.

Chivas vence al América, Jornada 7 Clausura 2017 | IMAGO7

¿COINCIDENCIA O PRESAGIO?

Para los más escépticos, esto podría ser solo una casualidad del calendario. Sin embargo, para los románticos del fútbol, los datos son claros: la última vez que Chivas venció al América 1-0 en casa durante un febrero de fase regular, el equipo terminó levantando el trofeo de la Liga MX bajo el mando de Matías Almeyda.

Ese torneo de 2017 marcó un antes y un después, y hoy, la narrativa parece calcada.

MANTIENEN PASO PERFECTO

Más allá de las cábalas, la realidad es que el Guadalajara de este 2026 se mantiene con paso perfecto. No es solo la mística lo que sostiene el argumento de "candidato", sino un orden táctico y un nivel de juego que no se veía en Verde Valle desde hace mucho tiempo.

La victoria contra el América no solo corta una racha negativa, sino que inyecta una dosis de confianza que podría ser el motor definitivo para buscar la ansiada estrella.