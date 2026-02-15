Girona vs Barcelona: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de la Jornada 24 de LaLiga?

Girona se enfrentará a Barcelona en un emocionante encuentro correspondiente a LaLiga en el Estadi Municipal de Montilivi. El conjunto local buscará aprovechar su condición para sorprender a uno de los equipos más fuertes de la competición.

Este enfrentamiento promete ser uno de los más interesantes de la jornada, enfrentando a dos equipos catalanes con realidades muy diferentes en la tabla. Además, para los culés es una oportunidad de recuperar el ánimo luego de la derrota por goleada 4-0 ante Atlético de Madrid en la ida de la Semifinal de la Copa del Rey.

Así llegan Girona y Barcelona a su enfrentamiento

Barcelona llega a este encuentro en una posición privilegiada, ocupando el segundo lugar de la tabla con 58 puntos tras 23 jornadas disputadas. Los blaugranas han mostrado un gran poder ofensivo con 63 goles a favor, siendo uno de los equipos más efectivos de cara a portería, mientras que su defensa ha encajado solo 23 tantos.

Por su parte, Girona atraviesa una situación complicada, en la decimoquinta posición con apenas 26 puntos en el mismo número de partidos. Los gerundenses han anotado 22 goles y han recibido 37, lo que refleja sus dificultades tanto en ataque como en defensa.

Robert Lewandowski y Marcus Rashford en partido de Barcelona | AP

La diferencia de 32 puntos entre ambos equipos evidencia el abismo competitivo que existe actualmente entre ellos, con el Barcelona luchando por el título y el Girona intentando alejarse de los puestos de descenso.

¿Cómo le ha ido a Barcelona ante Girona?

En el historial reciente entre ambos equipos, los culés han dominado los enfrentamientos con tres victorias en los últimos cinco partidos, mientras que Girona ha conseguido imponerse en dos ocasiones. El duelo más reciente se disputó el 18 de octubre de 2025, con victoria del Barcelona por 2-1 en el Camp Nou.

Robert Lewandowski en la derrota del Barcelona ante el Atleti I AP

Anteriormente, los blaugranas también se impusieron por un contundente 4-1 tanto en Barcelona (marzo de 2025) como en Girona (septiembre de 2024). Sin embargo, el conjunto blanquirrojo ha demostrado que puede complicar a los culés, como lo hizo en mayo de 2024 cuando se impuso 4-2 en Montilivi y en diciembre de 2023 cuando sorprendió en el Camp Nou con un triunfo por 2-4.

¿Dónde y a qué hora ver el Girona vs Barcelona?

Fecha: Lunes 16 de febrero de 2026

Horario: 14:00 hrs (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Montilivi

Transmisión: Sky Sports 522

Barcelona tras derrota ante Atlético de Madrid | AP