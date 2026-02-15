Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Guillermo Ochoa y AEL Limassol caen por la mínima ante el Pafos

Guillermo Ochoa en la Liga de Chipre I IG:@yosoy8a
Aldo Martínez 13:36 - 15 febrero 2026
El arquero mexicano no pudo evitar la derrota de su equipo en la liga

La Jornada 22 de la Liga de Chipre dejó un nuevo capítulo en la aventura europea de Guillermo Ochoa, quien fue protagonista pese a la derrota del AEL Limassol por la mínima diferencia ante Pafos FC. El guardameta mexicano volvió a mostrar reflejos y liderazgo bajo los tres postes, aunque no pudo evitar el descalabro en un duelo clave rumbo a la fase final del campeonato.

Guillermo Ochoa con AEL Limassol | IG: ael_fc_official

Desde el arranque, el conjunto local intentó imponer condiciones con mayor posesión y presencia ofensiva. Sin embargo, el rival, considerado uno de los más poderosos de la competencia, fue creciendo con el paso de los minutos hasta inclinar el trámite a su favor. Ochoa, atento en cada centro y disparo lejano, comenzó a destacar con intervenciones oportunas que mantuvieron el cero durante buena parte del primer tiempo.

Guillermo Ochoa sostiene al AEL Limassol

El arquero de la Selección Mexicana se mostró activo, con salidas precisas para cortar balones aéreos y buena colocación en remates de media distancia. Su experiencia fue determinante para mantener en partido a su equipo cuando Pafos comenzó a generar mayor peligro en el área.

Guillermo Ochoa y AEL Limassol sufren derrota | IG: @ael_fc_official

No obstante, al minuto 29 llegó la jugada que cambió el rumbo del encuentro. Bruno aprovechó un rebote fuera del área y sacó un disparo potente que terminó en el fondo de la red tras pegar en el travesaño. Aunque el tiro no fue extremadamente angulado, la potencia y colocación fueron suficientes para superar el lance de Ochoa y adelantar a la visita.

Tras el gol, el AEL se vio obligado a modificar su postura y adelantar líneas en busca del empate. La presión aumentó en la recta final del primer tiempo, pero la zaga visitante y su arquero evitaron cualquier reacción inmediata del conjunto local.

¿Pudo hacer más Memo Ochoa en el gol?

La anotación generó debate entre aficionados, aunque el contexto de la jugada apunta más a la calidad del disparo que a un error del mexicano. El balón tomó altura y velocidad tras el impacto, complicando cualquier intento de desvío. Incluso después del tanto recibido, Ochoa respondió con personalidad.

Guillermo Ochoa con el AEL Limassol I IG:@yosoy8a

Prueba de ello fue la atajada al minuto 46, cuando salvó a su equipo en un mano a mano frente a Lelé. Con reflejos felinos, el mexicano evitó el segundo gol y mantuvo con vida al AEL Limassol antes del descanso, que llegó con la mínima desventaja en el marcador.

En el complemento, el equipo de Ochoa salió decidido a buscar la igualada y generó aproximaciones peligrosas en los primeros minutos. Incluso consiguió que se marcara un penal a su favor, pero la decisión fue anulada tras una revisión polémica en el VAR, apagando momentáneamente el impulso local.

La derrota deja al AEL en una situación comprometida en la tabla, mientras que Guillermo Ochoa continúa sumando minutos y actuaciones destacadas en el futbol europeo. Más allá del resultado, el mexicano volvió a demostrar que su experiencia y liderazgo siguen siendo factores determinantes bajo el arco.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

