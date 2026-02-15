Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Zendaya es vista en CDMX: ¿qué está grabando la actriz en la capital?

Zendaya es vista grabando en Ciudad de México. / @zendaya
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 14:46 - 15 febrero 2026
La actriz fue captada con equipo de producción en la capital, lo que detonó rumores sobre una posible filmación internacional.

La actriz y modelo estadounidense Zendaya fue vista este día realizando grabaciones en calles de la Ciudad de México, de acuerdo con imágenes y reportes difundidos en redes sociales, donde aparece acompañada de personal técnico y equipo de producción.

Zendaya, es una de las actrices, cantantes y productoras más influyentes de la actualidad. / @zendaya

¿Qué hace Zendaya en CDMX?

El avistamiento generó conversación inmediata entre fans y creadores de contenido, quienes comenzaron a especular sobre la posibilidad de que se trate de un nuevo proyecto cinematográfico, televisivo o incluso una campaña publicitaria internacional con locaciones en la capital del país.

En los materiales compartidos en línea se observa a la intérprete durante un rodaje en vía pública, con logística de filmación y control de locación, lo que apunta a una producción formal; sin embargo, hasta el momento no existe un anuncio oficial sobre la empresa responsable ni el título del proyecto.

Zendaya se ha consolidado como una de las figuras jóvenes más influyentes de la industria del entretenimiento gracias a sus papeles protagónicos en la serie Euphoria y la saga cinematográfica Dune, además de su presencia constante en campañas de moda y producciones de alto perfil.

Zendaya interpreta a Rue Bennett en Euphoria. / @zendaya

¿Quién es Zendaya?

Zendaya Maree Stoermer Coleman ha pasado de ser una estrella juvenil en Disney a la actriz más influyente de su generación. Con apenas 29 años, ya cuenta con dos premios Emmy por su papel en Euphoria y es la figura central de las franquicias más rentables del cine actual.

Un 2026 histórico
Este año marca un hito en su carrera con estrenos masivos que incluyen:

  • The Odyssey: Su debut con el director Christopher Nolan.

  • Dune: Messiah: El cierre de la épica trilogía de Denis Villeneuve.

  • Spider-Man: Brand New Day: Su regreso como MJ al Universo Marvel.

  • Euphoria (Temporada 3): El esperado final de la serie de HBO.

Además de su éxito en pantalla, Zendaya se mantiene como un icono de la moda global, colaborando con casas como Louis Vuitton, y continúa su sólida relación con el actor Tom Holland.

Tom Holland y Zendaya mantienen una relación desde 2021. / @zendaya

Ciudad de México, destino frecuente de rodajes internacionales

En los últimos años, la capital mexicana se ha convertido en un punto atractivo para producciones extranjeras por su diversidad de escenarios urbanos, infraestructura técnica y facilidades de filmación. Por ello, no resulta inusual que proyectos globales elijan la ciudad como set principal o como doble de otras metrópolis.

Se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre la producción que motivó la presencia de Zendaya en la ciudad. Mientras tanto, el tema continúa generando tendencia en redes.

