Otros Deportes

Caín Velázquez obtuvo libertad condicional tras ser condenado a cinco años de prisión; ¿cuánto tiempo estuvo preso?

Caín Velázquez en un evento en 2014 l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 15:55 - 15 febrero 2026
El excampeón mundial de peso pesado de UFC tuvo graves problemas con la ley

Caín Velázquez recuperó su libertad (condicional) después de haber estado 10 largos meses en la prisión estatal de California, en una condena de 5 años, todo esto debido a la persecución que realizó en contra del presunto abusador de su hijo de cuatro años y que terminó con la detonación de arma sobre el vehículo de Harry Goularte.

Dicha información fue adelantada por ‘El Planchitas” a través de su columna “Y ya que estamos con eso de los temas legales, ¿recuerdan a Caín Velásquez, el excampeón mundial de la UFC e incluso luchador de WWE y Triple A?”, resaltó a inicios de mes.

Cañin Velázquez se reencuentra con su familia l CAPTURA

¿Por qué estaba en prisión Caín Velázquez? 

Cabe mencionar que el expeleador de UFC fue condenado en marzo del año pasado con una sentencia a cinco años de prisión por los delitos de intento de asesinato, asalto con agravantes y uso de arma de fuego.

En 2022 Caín disparó con un arma de fuego a un hombre (Harry Goularte)  y su padrastro, hiriendo únicamente al segundo, aunque sin que corriera riesgo su vida. ¿La razón? El peleador estadounidense, pero de raíces mexicanas, aseguró que el hombre al que intentó atacar sin éxito había abusado sexualmente de su hijo pequeño, por lo que trató de vengarse por su cuenta.

Caín Velázquez ondea la bandera de México l RRSS

El entonces expeleador de 41 años se declaró culpable en noviembre de 2023 como parte de un acuerdo con la fiscalía del condado de Santa Clara, California. Velásquez admitió haber disparado con un arma de fuego.

Tras ser detenido, estar bajo custodia y arraigo domiciliario, en 2025 fue sentenciado a cinco años de prisión. Sin embargo, gracias al trabajo de sus abogados, su participación en programas de rehabilitación y buen comportamiento dentro de la cárcel.

Caín Velázquez fue recibido con mariachi l X:elplanchitas

¿4 años más en libertad condicional?

En dicho momento el juez Daniel Nishigaya calificó las acciones de Velásquez como "intencionales y conscientes", aunque reconoció el contexto emocional detrás del crimen. Además de los cinco años de prisión, el expeleador deberá pasar cuatro años más en libertad condicional y participar en un programa de salud mental, esta situación de tiempo no se ha aclarado tras la libertad condicional del mexicano.

“Este fue un crimen serio. El Sr. Velásquez persiguió a la víctima durante una distancia considerable, en una zona pública y a plena luz del día”, expresó el juez durante la audiencia durante la sentencia de marzo de 2025.

