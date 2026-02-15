Martinoli se lanza contra Bad Bunny tras show en el Super Bowl: “Es un oportunista”

Christian Martinoli lanzó su dura crítica sobre el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 60, el narrador de TV Azteca aseguró que el puertorriqueño supo ser oportunista para ser arropado con un mensaje que no expresamente era del todo a favor para los latinos.

Bad Bunny en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl| AP

“El show no es tan político a favor de los latinos es un oportunismo importante de un wey que ha triunfado dentro de la música”, expresó el elemento de la televisora del Ajusco en un episodio de los Farsantes con Gloria.

Martinoli y el 'Doctor' grabando su podcast | Captura de YouTube

Martinoli resaltó de entrada que simplemente no logra captar la letra de su temas: “Me cuesta mucho trabajo entenderle a letra de sus canciones…Me pareció como si fuera un video clip, muy bien realizado, no me emocionó para nada, no me gustó”

“Sí me pongo del lado de los estadounidenses…es una fiesta totalmente estadounidense donde siempre hay artistas que cantan en inglés aunque no sean de Estados Unidos”, mencionó dando su punto de vista del país nortemaricano.

¿Bad Bunny vive de Estados Unidos?

Martinoli lanzó que el reguetonero viaja gracias a Estados Unidos: “Este muchacho no viaja por el mundo con un pasaporte de Puerto Rico, viaja con un pasaporte de Estados Unidos, este muchacho tiene nexos con un cabrón que fue ministro de Maduro en Venezuela como uno de sus representantes importantes en cuanto a música”.

Bad Bunny hizo un homenaje latino | AP

¿Cómo fue el show de Bad Bunny?

Desde ‘La casita’, el escenario que lo acompañó durante su gira internacional, Benito Martínez dio una cátedra de identidad latina al interpretar sus mayores éxitos como Tití me preguntó, El Apagón, Mónaco y Baile inolvidable, acompañado de una potente carga visual que solo alguien con raíces latinas podría descifrar.

El momento más simbólico fue cuando un niño miraba la televisión con el discurso de Bad Bunny en los Grammy. Después, el propio Benito aparece en escena y le entrega el premio al menor, un guiño que algunos usuarios identificaron con Liam Conejo Ramos, niño de 6 años cuya detención por ICE se volvió viral.