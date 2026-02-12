Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Multaron a Bad Bunny con 10 millones de dólares por el Super Bowl? Esta es la verdad

En redes sociales circuló el rumor de que la FCC impuso una multa de 10 millones de dólares al cantante, lo cual es falso./ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 18:29 - 11 febrero 2026
El Conejo Malo encabezó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX el pasado 8 de febrero en el Levi’s Stadium

La presentación de Bad Bunny durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, realizado el 8 de febrero en el Levi’s Stadium, generó reacciones divididas en Estados Unidos. En medio de críticas provenientes de sectores conservadores, comenzó a circular en redes sociales la versión de que el artista puertorriqueño había sido sancionado con una multa millonaria por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

La publicación aseguraba que el cantante fue penalizado con 10 millones de dólares por “vulgaridad en el aire y gestos explícitos”, e incluso mencionaba supuestas sanciones contra la NFL y Apple Music. El mensaje se viralizó rápidamente tras ser compartido por el influencer y empresario Colin Wayne en Facebook, donde cuenta con más de un millón de seguidores.

La Comisión Federal de Comunicaciones no ha anunciado ninguna sanción contra el artista./ AP

Sin embargo, la información es falsa. Hasta el momento, la FCC no ha anunciado ninguna multa contra Bad Bunny ni ha confirmado la apertura de una investigación formal relacionada con el espectáculo de medio tiempo. Tampoco existe un comisionado llamado “Joseph Barron”, como se afirmaba en la publicación viral. El actual presidente de la FCC es Brendan Carr.

¿De dónde surgió el rumor de la multa contra Bad Bunny?

El mensaje difundido en redes sociales incluía una cita atribuida erróneamente a un supuesto comisionado de la FCC, en la que se afirmaba que el uso de malas palabras “seguía siendo ilegal” aunque se ocultaran en otro idioma. No obstante, dicha declaración no corresponde a ningún funcionario real del organismo regulador.

Algunos legisladores republicanos solicitaron revisar el contenido del espectáculo tras su transmisión./ AP

La polémica se intensificó luego de que algunos legisladores republicanos solicitaran revisar el contenido del espectáculo. Entre ellos se encuentran el representante Randy Fine, de Florida, y el representante Andy Ogles, de Tennessee, quienes expresaron públicamente su inconformidad con la actuación.

Fine cuestionó el uso de lenguaje explícito en televisión en vivo, mientras que Ogles calificó el show como inapropiado para una transmisión familiar y pidió una investigación al considerar que el contenido era indecente para menores de edad.

No hay investigación oficial ni sanción confirmada

A pesar de las críticas políticas, hasta ahora no se ha iniciado ninguna investigación formal por parte de la FCC, ni se ha emitido sanción económica alguna contra el artista. El espectáculo fue visto por más de 160 millones de personas, según cifras difundidas tras el evento, lo que amplificó la conversación en redes sociales.

El nombre de un supuesto “comisionado” citado en redes no corresponde a ningún funcionario real de la FCC./ AP

La desinformación sobre supuestas multas en eventos de alto perfil no es nueva, especialmente cuando se trata del medio tiempo del Super Bowl, uno de los espacios televisivos más vistos del año en Estados Unidos.

En este caso, los rumores sobre una penalización millonaria no cuentan con respaldo oficial y se originaron en publicaciones virales sin sustento documental. Por ahora, la controversia permanece en el terreno del debate político y mediático, pero no en el ámbito de sanciones regulatorias.

El show fue visto por millones de personas y generó debate en redes sociales y en el ámbito político./ AP
