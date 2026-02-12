Histórico de Pumas arremete contra el club: "Le están cambiando la identidad al equipo"

La reciente eliminación de los Pumas de la Concacaf Champions Cup ha destapado una serie de criticas que van más allá de un simple resultado adverso. Tras el fracaso internacional, una de las voces de exfiguras universitarias han comenzado a resonar con fuerza, señalando una crisis de identidad que parece alejarse de las raíces históricas de la institución.

Jugadores de Pumas se lamentan luego de la eliminación contra San Diego FC en la Concachampions | MEXSPORT

JUAN CARLOS VERA LANZA CRITICA A PUMAS

Juan Carlos Vera, el volante chileno que brillara con el conjunto auriazul en la década de los noventa, no se guardó nada. En declaraciones para Claro Sports, Vera puso el dedo en la llaga, cuestionando la gestión deportiva y la pérdida de los valores que alguna vez hicieron temible al Club Universidad.

Para Vera, portar la camiseta de Pumas no es una responsabilidad que deba tomarse a la ligera. El chileno recordó la época dorada donde la identidad del equipo se sentía en cada rincón del Estadio Olímpico Universitario.

Juan Carlos Vera, exjugador de Pumas | MEXSPORT

"Pumas representaba a mucha gente en la época que yo jugaba, en la época que han jugado grandes jugadores que han salido campeones varias veces. Sabían que llevar esa playera es pesada, no es fácil".

CAMBIAN IDENTIDAD DE PUMAS

El exjugador enfatizó que jugar en C.U. implicaba un respeto que, según su visión, se ha diluido con el paso de los años y la falta de carácter en el campo.

"Tanto extranjero en el equipo le ha hecho mal al equipo, ha cambiado esa mentalidad de ser un equipo agresivo, de ser un equipo que imponía las condiciones del juego, para querer ganarle al Club Universidad tenías que sudar la playera, venir a C.U. en los tiempos míos no se podía empatar".

EXTRANJEROS "HACEN DAÑO A PUMAS"

Uno de los puntos más críticos en el discurso de Vera fue la actual composición del plantel. A pesar de su condición de extranjero durante su etapa como jugador, el andino sostiene que la saturación de plazas foráneas está asfixiando el verdadero motor de Pumas: sus fuerzas básicas.

Alineación titular de Pumas vs San Diego FC | MEXSPORT

Para el exuniversitario, la directiva ha equivocado el rumbo al priorizar fichajes externos sobre la formación de jóvenes talentos, lo cual altera directamente la genética competitiva del club.