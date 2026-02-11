¡Hay que bajar las expectativas! Ricardo Peláez pide no exigirle a Pumas campeonatos: "Ya no es lo mismo"

Un fracaso más y contando. Pumas está por cumplir 14 años desde la última vez que ganó un título de Liga MX y de momento no se ve cuándo pueda terminar dicha racha. Aunque en su momento Efraín Juárez fue visto como una gran solución, actualmente el estratega está bajo presión por los malos resultados que ha tenido con el equipo.

Efraín Juárez durante el Pumas vs San Diego | MEXSPORT

El más reciente fue el descalabro ante San Diego FC en la Primera Ronda de la Copa de Campeones Concacaf, que añade una decepción más para los de la UNAM en el torneo regional, mismo que no ganan desde 1989. Los felinos ganaron 1-0 el martes en el Estadio Olímpico Universitario, pero no fue suficiente para revertir el descalabro 4-1 en la ida y ahora no les queda más que centrarse en el torneo local.

Sin embargo, el panorama no parece por completo alentador. Aunque por ahora están en el quinto puesto de la clasificación, vienen de empatar a dos goles ante Atlas en el Estadio Jalisco, en un encuentro en el cual dejaron ir dos veces la ventaja. En ese sentido, el exjugador y exdirectivo Ricardo Peláez consideró que ya no es realista mantener expectativas altas con respecto al conjunto universitario.

¿Qué dijo Peláez sobre Pumas?

En la mesa de análisis de Futbol Picante, Peláez señaló que Pumas actualmente no está en una posición de competir contra equipos como América, Cruz Azul y ni siquiera los regios, meramente por el aspecto económico. De hecho, consideró que las mismas Chivas -club del cual fue director deportivo un tiempo- también están en desventaja en ese aspecto y por ende es más difícil que sean campeones.

Pedro Vite y Adalberto Carrasquilla en lamento tras quedar eliminados contra San Diego FC | MEXSPORT

"Seguimos con la historia de los equipos: 'el Guadalajara tiene que ser porque ya lo fue; Pumas tiene que ser porque ya lo fue'. No. La realidad es que ya Monterrey, Tigres, superan. Ya estamos en otra realidad. Ya no es lo mismo", y enfatizó que en el caso del conjunto de la UNAM "no tiene ni el presupuesto, la capacidad, o el sostén", por lo que es "muy difícil" imaginar que puede ganar el título en la Liga MX.

El calendario de Pumas tras quedar eliminado en Concachampions

Después del descalabro ante San Diego, Pumas visitará el Estadio Cuauhtémoc para enfrentar a Puebla en el arranque de la Jornada 6 del Clausura 2026. Aunque en el papel los universitarios llegan como favoritos, la Franja llega a este compromiso luego de lograr dos empates sin goles consecutivos ante rivales complicados: Toluca y Xolos de Tijuana.

Keylor Navas se lamenta luego de que Pumas quedó eliminado en Concacaf | MEXSPORT