Entrenador de San Diego se siente listo para enfrentar a Toluca en Concachampions

San Diego FC cumplió su objetivo de avanzar a la siguiente ronda de la Concacaf Champions Cup, después de dejar en el camino al Club Universidad Nacional, el cual los hizo sufrir en el duelo de Vuelta disputado en el Estadio Olímpico.

Varas destaca a Pumas

El entrenador del club californiano, Mikey Varas, reconoció que Pumas los puso en aprietos, por lo que destacó el trabajo realizado por Efraín Juárez y sus dirigidos para intentar ir por la hazaña de la remontada.

Jugadores de San Diego FC celebran pase a Octavos de Final I MEXSPORT

"Un gran, gran equipo. Muy buenos jugadores, y yo creo que nos hicieron sufrir con esas diagonales hoy. Se notó la calidad en las diagonales que pegaba; usualmente esos pases no son tan fáciles. Y yo creo que ellos deberían estar orgullosos, los jugadores, porque hasta el último minuto buscaban el gol. Hoy fue nuestra noche y esta fue nuestra serie, pero es un hecho grande”, dijo Varas.

¿Qué dijo Mikey Varas sobre Toluca?

Su siguiente rival en la competencia es el Bicampeón del futbol mexicano, Toluca, un rival que le emociona a Varas, al ser el "más difícil". El estratega aseguró que están listos para el desafío.

Nos encanta porque nosotros queremos siempre el rumbo más difícil, porque es el rumbo lo que da más mérito en el largo plazo. Y Toluca es un gran club que viene en un muy buen momento. Obviamente, tiene un técnico que no para de ganar y nosotros estamos listos para el desafío

En el encuentro ante Pumas, su figura fue Pablo Sisniega, arquero mexicano que salvó en repetidas ocasiones a su club para evitar que Universidad Nacional consiguiera la remontada. Varas resaltó el trabajo realizado por su portero.

"Pablo (Sisniega) jugó un partidazo. Se mostró como un héroe, ahí para ayudar en los momentos más difíciles, que fue un partido muy complicado para nosotros, contra un rival muy complicado. Yo creo que nosotros siempre queremos jugar con un poquito más de iniciativa y tuvimos que sufrir", agregó el entrenador de San Diego.