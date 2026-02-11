Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Carlos Reinoso respalda a André Jardine y su control en los fichajes de América

Reinoso defendió la autoridad de Jardine | MEXSPORT
Reinoso defendió la autoridad de Jardine | MEXSPORT
Rafael Trujillo 00:20 - 11 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La Leyenda azulcrema asegura que el brasileño se ha ganado el derecho de tener poder en América

Carlos Reinoso, una de las figuras históricas más representativas del americanismo, expresó su respaldo a la gestión de André Jardine como director técnico de América, particularmente en lo referente a la toma de decisiones sobre refuerzos tras un ciclo deportivo marcado por múltiples títulos.

En una reciente entrevista, el exjugador y exentrenador azulcrema destacó que los logros recientes del estratega brasileño justifican plenamente la confianza que la directiva ha depositado en él, incluso en un mercado de fichajes donde predominaron incorporaciones solicitadas directamente por el cuerpo técnico.

Jardine en juego ante Pachuca CL2026 | IMAGO7

Refuerzos sudamericanos y evaluación basada en resultados

El respaldo de Reinoso se da luego de un periodo de transferencias en el que América apostó de manera decidida por talento sudamericano para fortalecer su plantilla de cara al torneo Clausura 2026. Durante este mercado, las Águilas incorporaron al mediocampista Rodrigo Dourado, al creativo Raphael Veiga, al centrocampista Vinícius Lima y al lateral uruguayo Thiago Espinosa, con lo que ocuparon la totalidad de sus plazas de extranjero.

Me parece lógico que a alguien como Jardine, que es tricampeón y disputó una cuarta final, le concedan lo que pidió”, declaró Reinoso para Claro Sports. “Después de ser tricampeón, algo que nadie ha logrado en la historia reciente del América, es completamente lógico que tenga esa potestad”.

Carlos Reinoso fue el primero en ser campeón como jugador y entrenador | MEXSPORT

Para Reinoso, esta libertad de decisión es consecuencia directa de los títulos obtenidos bajo la gestión de Jardine. “Se lo ganó con títulos, de manera frontal y muy profesional. Veremos los resultados y se le exigirá al profe en función de los jugadores que él mismo solicitó”, agregó.

El Clásico Nacional, un partido que se juega aparte

Al referirse a la actualidad del torneo, Carlos Reinoso abordó el Clásico Nacional ante Guadalajara, programado para el sábado 14 de febrero. Señaló que este tipo de encuentros no puede analizarse únicamente desde la tabla general o las rachas previas, aun cuando Chivas llegue como líder invicto con cinco triunfos consecutivos.

“Los clásicos son diferentes”, afirmó el exfutbolista, al explicar que la carga emocional, el entorno y la presión que rodean este tipo de partidos influyen de manera determinante, dejando de lado cualquier análisis estrictamente estadístico.

Reinoso es muy activo en sus redes sociales | MexSport

Reinoso destacó el papel de la afición y el simbolismo del enfrentamiento. “Juegue quien juegue, los clásicos pertenecen a la afición. Se disputan con una pasión y un amor por la camiseta que te hacen olvidar quién conforma el once titular”, comentó.

Finalmente, el “Maestro” rechazó la idea de que el buen inicio de Chivas lo coloque automáticamente como favorito y comparó ambas plantillas. “Si comparas hombre por hombre, creo que América tiene un plantel muy superior al de Chivas”, concluyó, en referencia a la calidad individual y la capacidad competitiva de ambos equipos en uno de los partidos más representativos del futbol mexicano.

Últimos videos
Lo Último
00:35 Juan Brunetta rompe en llanto tras ser sustituido ante el Forge FC
00:20 Carlos Reinoso respalda a André Jardine y su control en los fichajes de América
00:12 Efraín Juárez reconoce que fue un “fracaso” para Pumas ser eliminado de Concachampions
00:02 Como hace historia y avanza a semifinales de la Copa de Italia tras eliminar al Napoli en penales
23:55 ¡Rechaza a Fidalgo! Héctor Herrera se opone a los naturalizados en la Selección Mexicana
23:20 Partidos de hoy 11 de febrero de 2026
23:13 Concachampions 2026: Así se jugarán los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup
23:06 Rodrigo Aguirre comanda goleada de Tigres ante Forge para avanzar en la Concachampions
22:47 NFL 2026: ¿qué equipos son los favoritos para llegar al Super Bowl LXI según Caliente?
22:45 Semovi evita paro en CDMX tras acuerdo con sindicato del Trolebús, Cablebús y Tren Ligero
Tendencia
1
Futbol ¡Oficial! Vinicius Lima es nuevo refuerzo de América para el Clausura 2026
2
Futbol Carlos Reinoso lamenta paso de Allan Saint-Maximin en el América: “Nos engañó a todos”
3
Futbol ¡Oficial! Jonathan Pérez es nuevo refuerzo de Chivas
4
Empelotados FOX crece su oferta televisiva con la llegada de la Bundesliga
5
Empelotados Christian Martinoli reaparece después de su ausencia en el Viernes Botanero
6
Futbol ¡No llega! Gabriel Fuentes, del Fluminense, se cae como fichaje del América
Te recomendamos
Juan Brunetta rompe en llanto tras ser sustituido ante el Forge FC
Futbol Nacional
11/02/2026
Juan Brunetta rompe en llanto tras ser sustituido ante el Forge FC
Reinoso defendió la autoridad de Jardine | MEXSPORT
Futbol
11/02/2026
Carlos Reinoso respalda a André Jardine y su control en los fichajes de América
Efraín Juárez reconoce que fue un “fracaso” para Pumas ser eliminado de Concachampions
Futbol Nacional
11/02/2026
Efraín Juárez reconoce que fue un “fracaso” para Pumas ser eliminado de Concachampions
Como hace historia y avanza a semifinales de la Copa de Italia tras eliminar al Napoli en penales
Futbol
11/02/2026
Como hace historia y avanza a semifinales de la Copa de Italia tras eliminar al Napoli en penales
Héctor Herrera habló sobre los naturalizados en el Tri | MEXSPORT
Futbol
10/02/2026
¡Rechaza a Fidalgo! Héctor Herrera se opone a los naturalizados en la Selección Mexicana
Partidos de hoy 11 de febrero de 2026
Futbol
10/02/2026
Partidos de hoy 11 de febrero de 2026