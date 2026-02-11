Carlos Reinoso respalda a André Jardine y su control en los fichajes de América

Carlos Reinoso, una de las figuras históricas más representativas del americanismo, expresó su respaldo a la gestión de André Jardine como director técnico de América, particularmente en lo referente a la toma de decisiones sobre refuerzos tras un ciclo deportivo marcado por múltiples títulos.

En una reciente entrevista, el exjugador y exentrenador azulcrema destacó que los logros recientes del estratega brasileño justifican plenamente la confianza que la directiva ha depositado en él, incluso en un mercado de fichajes donde predominaron incorporaciones solicitadas directamente por el cuerpo técnico.

Jardine en juego ante Pachuca CL2026 | IMAGO7

Refuerzos sudamericanos y evaluación basada en resultados

El respaldo de Reinoso se da luego de un periodo de transferencias en el que América apostó de manera decidida por talento sudamericano para fortalecer su plantilla de cara al torneo Clausura 2026. Durante este mercado, las Águilas incorporaron al mediocampista Rodrigo Dourado, al creativo Raphael Veiga, al centrocampista Vinícius Lima y al lateral uruguayo Thiago Espinosa, con lo que ocuparon la totalidad de sus plazas de extranjero.

“Me parece lógico que a alguien como Jardine, que es tricampeón y disputó una cuarta final, le concedan lo que pidió”, declaró Reinoso para Claro Sports. “Después de ser tricampeón, algo que nadie ha logrado en la historia reciente del América, es completamente lógico que tenga esa potestad”.

Carlos Reinoso fue el primero en ser campeón como jugador y entrenador | MEXSPORT

Para Reinoso, esta libertad de decisión es consecuencia directa de los títulos obtenidos bajo la gestión de Jardine. “Se lo ganó con títulos, de manera frontal y muy profesional. Veremos los resultados y se le exigirá al profe en función de los jugadores que él mismo solicitó”, agregó.

El Clásico Nacional, un partido que se juega aparte

Al referirse a la actualidad del torneo, Carlos Reinoso abordó el Clásico Nacional ante Guadalajara, programado para el sábado 14 de febrero. Señaló que este tipo de encuentros no puede analizarse únicamente desde la tabla general o las rachas previas, aun cuando Chivas llegue como líder invicto con cinco triunfos consecutivos.

“Los clásicos son diferentes”, afirmó el exfutbolista, al explicar que la carga emocional, el entorno y la presión que rodean este tipo de partidos influyen de manera determinante, dejando de lado cualquier análisis estrictamente estadístico.

Reinoso es muy activo en sus redes sociales | MexSport

Reinoso destacó el papel de la afición y el simbolismo del enfrentamiento. “Juegue quien juegue, los clásicos pertenecen a la afición. Se disputan con una pasión y un amor por la camiseta que te hacen olvidar quién conforma el once titular”, comentó.