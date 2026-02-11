Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Rodrigo Aguirre comanda goleada de Tigres ante Forge para avanzar en la Concachampions

Aguirre festejó tras marcar ante Forge | MEXSPORT
Aguirre festejó tras marcar ante Forge | MEXSPORT
Ricardo Olivares 23:06 - 10 febrero 2026
Con tres goles en la segunda parte los felinos lograron avanzar a la siguiente ronda

Tigres selló su pase a los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF tras imponerse 4-1 a Forge FC en el juego de vuelta de la primera ronda, disputado en el Estadio Universitario. Con autoridad y momentos de contundencia, los felinos hicieron valer su localía y ahora esperan rival entre Cincinnati y OYM FC.

Desde los primeros minutos el conjunto auriazul mostró intención ofensiva. Apenas al minuto cinco, Ángel Correa tuvo la primera clara del encuentro con un disparo dentro del área que pasó apenas por un costado del arco canadiense. Era el aviso de lo que vendría más adelante.

Tigres se acerca a la segunda ronda de la Concachampions | MEXSPORT

Rodrigo Aguirre comandó el triunfo

Al 21’, Rodrigo Aguirre comenzó a escribir su historia como felino. En su primer partido con Tigres, el uruguayo se estrenó en el marcador al rematar de cabeza en el área chica, dejando sin oportunidad al arquero y poniendo el 1-0 en la pizarra. Más tarde, al 35’, Ozziel Herrera prendió una pelota dentro del área, pero su disparo se fue por encima del travesaño. Así, los universitarios se fueron al descanso con ventaja mínima.

En la segunda mitad, Forge intentó reaccionar. Al 50’, Hoce Massunda probó desde fuera del área, pero Nahuel Guzmán respondió con una atajada segura para mantener el arco en cero. Tigres supo resistir ese momento y volvió a golpear con contundencia.

Al 70’, nuevamente apareció Rodrigo Aguirre. El delantero definió con disparo cruzado de pierna zurda dentro del área, tras una gran jugada individual de Diego Lainez, firmando su doblete en una noche redonda.

Rodrigo Aguirre se estrenó con los felinos | MEXSPORT
Rodrigo Aguirre se estrenó con los felinos | MEXSPORT

Sin embargo, al 76’ se señaló penal a favor de Forge FC por una mano de Marcelo Flores dentro del área, y al 80’ Brian Wright descontó desde los once pasos para los visitantes.

La respuesta fue inmediata. Apenas al 81’, Ángel Correa marcó el 3-1 con un disparo de pierna derecha desde la media luna, devolviéndole tranquilidad al conjunto felino. Ya al 85’, Joaquim Pereira cerró la cuenta con el 4-1 tras un disparo de derecha luego de un tiro de esquina, sentenciando la eliminatoria.

Aguirre marcó su primer gol con Tigres | MEXSPORT

Con el 4-1 en el global, Tigres avanza con autoridad a los octavos de final y ahora queda a la espera del ganador entre Cincinnati y OYM FC, en busca de seguir su camino en el torneo continental.

