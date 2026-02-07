Las primeras declaraciones de Rodrigo Aguirre como jugador de Tigres

El delantero uruguayo, Rodrigo Aguirre llegó a la ciudad de Monterrey para reportar con Tigres en este Clausura 2026.

"Contento y emocionado de jugar en el Volcán, conozco bien lo que es Tigres, feliz y emocionado", comentó.

Rodrigo Aguirre con el América l IMAGO7

A su llegada, el 'Búfalo' dejó en claro la importancia de jugar ahora con el otro equipo de Nuevo León, tras su paso en Rayados.

"Para nada, soy muy respetuoso y siempre lo fui en todos los clubes que he jugado pero a Tigres es muy difícil decirle que no. Es un proyecto ganador y la decisión fue fácil", agregó.

Rodrigo Aguirre se lamenta tras un gol que le anularon | MEXSPORT

Mencionó de igual forma, lo que le puede esperar de cara al Mundial 2026.

"Primero que nada, estoy feliz de estar aquí. Lo que me importa es hacer las cosas bien para ganarme a su afición y después porque en pocos meses tengo la oportunidad de jugar un Mundial con mi selección y nada más que eso me motiva más", sentenció.