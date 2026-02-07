Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

México dice presente en Milano-Cortina 2026: ¿Quiénes son sus cinco representantes y cuándo compiten?

México contará con poca participación de sus atletas en los Juegos | AP
Ricardo Olivares 17:55 - 07 febrero 2026
La delegación mexicana estará presente en los Juegos Olímpicos de Invierno

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 ya arrancaron y la delegación mexicana tendrá representación con cinco atletas que buscarán dejar huella en la justa invernal. Aunque México no es potencia histórica en deportes sobre hielo y nieve, el entusiasmo y la constancia de sus exponentes mantienen viva la ilusión tricolor en el escenario olímpico.

Ceremonia de inauguración de los Juegos | AP

¿Cuándo compiten los atletas mexicanos?

La actividad para los mexicanos comenzará el próximo 10 de febrero, cuando Donovan Carrillo salte al hielo a las 11:30 de la mañana, tiempo del centro de México. El patinador artístico vuelve a ser uno de los nombres más esperados, con la misión de consolidar su crecimiento internacional y emocionar al público con una rutina que combine técnica y carisma.

El 12 de febrero será turno de Sarah Schleper, quien competirá a las 4:30 de la mañana, seguida por Regina Martínez, que entrará en acción a las 6:00 de la mañana. Ambas buscarán destacar en sus respectivas pruebas y sumar experiencia olímpica en una disciplina que exige precisión y resistencia al máximo nivel.

La afición mexicana se encuentra al pendiente de la participación de sus atletas | AP

El resto de la actividad azteca

Para el 13 de febrero, Allan Corona tendrá participación a las 4:45 de la mañana en esquí de fondo, disciplina que demanda gran preparación física y estrategia. Ese mismo día, Donovan Carrillo volverá a competir a las 12:00 del día, cerrando así su segunda aparición en la pista durante estos Juegos.

El 14 de febrero será el turno de Lasse Gaxiola, quien afrontará una jornada intensa con dos pruebas programadas a las 3:00 y 6:30 de la mañana. Finalmente, el 15 de febrero, Sarah Schleper pondrá punto final a la participación mexicana al competir nuevamente en dos pruebas, también a las 3:00 y 6:30 de la mañana.

Donovan Carrillo es el atleta más esperado para los mexicanos | AP

Con cinco representantes y un calendario exigente, México buscará hacerse notar en Milano-Cortina 2026, demostrando que el espíritu olímpico no entiende de climas y que la pasión tricolor también se siente sobre el hielo y la nieve.

