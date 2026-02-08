Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Querétaro sorprende y vence a León para conseguir su primer triunfo en el torneo

Querétaro logró su primer triunfo en el torneo | MEXSPORT
Marcos Olvera García 19:29 - 07 febrero 2026
El equipo queretano venció a los dirigidos por Nacho Ambriz, que se siguen hundiendo en el fondo de la tabla

La quinta jornada del torneo Clausura 2026 comenzó el pasado viernes y este sábado, los Gallos Blancos de Querétaro dieron la sorpresa de la jornada.

El cuadro queretano aprovechó los errores de la zaga defensiva del Club León y a los 21 minutos del encuentro Jhojan Julio logró marcar el primer gol del encuentro en favor de Gallos Blancos.

A pesar de la insistencia de León, el orden defensivo de los Gallos predominó y terminaron la primera mitad con ventaja sobre los dirigidos por Nacho Ambriz.

En la segunda mitad, con un enfoque más ofensivo, León salió a buscar la igualdad, aunque Querétaro soportó bien hasta que los espacios favorecieron a los Gallos, lo que permitió que Jhojan Julio marcara el segundo y definitivo gol del encuentro.

Seis minutos después del segundo gol del partido (al 62) León se quedó con un jugador menos luego de la expulsión de Sebastián Vegas, lo que terminó por complicarle el trámite a los de Ambriz.

Con este resultado, los Gallos Blancos se acercan a los primeros 10 lugares, quedando en el lugar 11 de la tabla con cinco unidades, logrando su primera victoria en el torneo.

Por su parte, León suma su cuarto partido sin poder ganar, se ubica en la posición 16 de la tabla y solo tiene cuatro unidades de 15 posibles.

