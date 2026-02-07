Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Búfalo Aguirre previo a firmar con Tigres: "Duele despedirse de América"

Búfalo Aguirre se lamenta falla con América | IMAGO7
Daniel Estrada Navarrete 10:06 - 07 febrero 2026
El delantero uruguayo no negó lo difícil que fue dejar Coapa, sin embargo, se va tranquilo de haber cumplido en su etapa con las Águilas

Se fue el ‘Búfalo’. Rodrigo Aguirre salió de Ciudad de México rumbo a Monterrey para convertirse en nuevo jugador de Tigres. Tras dejar América, el delantero uruguayo señaló que se va triste por despedirse de sus compañeros en Coapa, pero feliz por todo lo que consiguió con las Águilas. Asimismo, se dijo ilusionado por lo que viene en los próximos meses.

Rodrigo Aguirre se lamenta con América | IMAGO7

El viernes por la mañana, Aguirre se despidió de sus excompañeros en las instalaciones de Coapa. Tras año y medio de haber estado con gran parte de ellos, Aguirre señaló que el despedirse de ellos es la parte que más duele de este cambio. Sin embargo, aceptó que es parte del futbol, del mercado de fichajes y recalcó que se va contento con todo lo que hizo en América, desde los goles hasta los títulos conseguidos.

DUELE DESPEDIRSE DE AMÉRICA

“No me voy triste. Si duele despedirse, pero me voy con la tranquilidad de haber dado todo y haber conseguido cosas importantes aquí en el club. Las despedidas es la parte que más duele cuando toca salir de un club, pero estamos acostumbrados, es parte de nuestro trabajo y sabemos que esto puede pasar”, dijo Aguirre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

EL DESEMPEÑO DEL BÚFALO CON AMÉRICA

Desde su llegada en julio de 2024, Rodrigo Aguirre jugó 58 partidos con el jersey del América, en los cuales anotó 16 goles y registró una asistencia en casi 3 mil minutos de acción. En lo colectivo, el ‘Búfalo’ también levantó un trofeo de Liga MX, del cual fue clave, además de proclamarse monarca en la Campeones Cup.

Rodrigo Aguirre se lamenta tras un gol que le anularon | MEXSPORT

Ahora, ya con 31 años de edad, Rodrigo Aguirre será nuevo jugador de Tigres y regresará a la ciudad de Monterrey, donde en el pasado jugó con Rayados. Sobre esto, el atacante mencionó que está ilusionado por esta nueva etapa con el conjunto felino. Además, dijo que piensa en hacer las cosas bien para poder ir a la Copa del Mundo con Uruguay en el verano.

EMOCIONADO POR FIRMAR CON TIGRES

“Todo mundo sabe lo que es Tigres, lo que significa en el país, así que nada, estoy muy contento. Estoy contento con lo que logré en América y muy emocionado por lo que viene. Sí, claro que está la ilusión (Sobre la Copa del Mundo)”, sentenció.
