Maribel Guardia defiende la memoria de Julián Figueroa tras audio con graves acusaciones

Maribel Guardia rompió el silencio para defender la memoria de su hijo Julián Figueroa, luego de que en redes sociales y programas de espectáculos comenzara a circular un audio en el que se hacen graves señalamientos en su contra y contra su familia.

A través de un comunicado, la actriz y cantante pidió frenar la difusión de acusaciones sin sustento y solicitó respeto para el fallecido intérprete, quien murió en abril de 2023.

“Nos han calumniado hasta el cansancio”, expresó visiblemente afectada por la situación.

Maribel Guardia salió en defensa de su hijo tras la revelación de un audio / FB: @MaribelGuardia

La actriz enfatizó que las versiones que se han difundido carecen de pruebas y advirtió sobre el daño que provocan tanto a la memoria de su hijo como a terceras personas.

“Con absoluta responsabilidad y sin ningún tipo de prueba. Pido que dejen de señalar autoridades que ni conocemos, de todo tipo de nivel”, compartió.

El pleito legal por su nieto

Tras la muerte de Julián Figueroa, hijo de Joan Sebastian, Maribel Guardia se vio envuelta en una batalla legal con su nuera, Imelda Tuñón, por la custodia de su nieto José Julián. En su momento, la actriz argumentó que el menor no se encontraba en condiciones seguras, al señalar presuntos problemas de alcohol y consumo de sustancias por parte de Tuñón.

La actriz pide que se acaben los ataques en contra de su familia por los problemas con su nuera / FB: @MaribelGuardia

Finalmente, la custodia quedó en manos de la madre del menor, decisión que generó una fuerte polémica pública. En su mensaje más reciente, Maribel reiteró que su intención nunca fue quedarse con su nieto ni separarlo de su madre, sino protegerlo.

“Hace un año tomé una decisión extremadamente complicada, por la que fui duramente señalada. Actué movida por una sola intención: proteger a mi nieto. Nunca quise separarlo de su madre”.

Llamado a frenar los ataques

Maribel Guardia también pidió que se deje de atacar a Imelda Tuñón, a quien describió como una persona vulnerable, y criticó que su situación personal sea utilizada con fines mediáticos.

“Nadie en estado de vulnerabilidad debería ser azuzado a exponer sus notorias fracturas, cuando claramente lo que necesita es contención, protección, acompañamiento y no que la usen para monetizar con sus carencias”.

La cantante recordó que no busca quedarse con su nieto y solo quiere apoyarlo en lo que sea / FB: @MaribelGuardia

La actriz concluyó reiterando que está dispuesta a cubrir las necesidades de su nieto y a llegar a acuerdos que prioricen su bienestar, lejos del conflicto y del escándalo.

¿De qué acusan a la familia Figueroa?

El pronunciamiento de Maribel Guardia se da luego de que comenzara a circular un audio en YouTube, en el que una voz atribuida presuntamente a Imelda Tuñón señala que Julián Figueroa habría sido víctima de abuso sexual por parte de su medio hermano, José Manuel Figueroa.