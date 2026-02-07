¿A qué hora inicia hoy el desfile de dragones del Año Nuevo Chino 2026 en la CDMX?
El Centro Histórico de la Ciudad de México volverá a llenarse de color, música y tradición con la celebración del Año Nuevo Chino 2026, una de las festividades culturales más esperadas del calendario capitalino.
Entre danzas, gastronomía y espectáculos, el evento que más miradas roba es el tradicional desfile de dragones, que recorre el corazón del Zócalo y simboliza prosperidad, fortuna y nuevos comienzos.
Año Nuevo Chino 2026: CDMX se viste de dragón
El Museo Nacional de las Culturas del Mundo, en colaboración con la Embajada de la República Popular China, el Centro Cultural de China en México y la Comunidad China en México, confirmó el programa oficial de actividades para celebrar el Año Nuevo Chino 2026.
Habrá talleres, conferencias, exhibiciones y, por supuesto, el desfile que recorrerá las calles del Centro Histórico acompañado de música tradicional, seis leones y 30 dragones chinos, convirtiendo el Zócalo en una auténtica fiesta oriental.
Este año, el zodiaco chino corresponde al Caballo de Fuego, símbolo de cambio, valentía y transformación, por lo que las figuras, decoraciones y disfraces girarán en torno a este poderoso signo.
¿Cuándo es el desfile de dragones del Año Nuevo Chino 2026?
Aunque el Año Nuevo Chino se celebrará oficialmente el martes 17 de febrero de 2026, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo adelantará los festejos.
📅 Fecha del desfile: sábado 7 de febrero de 2026
📍 Lugar: Centro Histórico de la CDMX
¿A qué hora inicia el desfile?
El arranque del desfile está programado a las 10:00 de la mañana en punto, por lo que se recomienda llegar con anticipación, ya que se espera una gran afluencia de asistentes.
📍 Punto de partida: Calle Moneda 13, cerca del Zócalo
🎟️ Entrada: completamente gratuita
¿Qué otras actividades habrá por el Año Nuevo Chino?
Al finalizar el recorrido del desfile, continuarán las actividades culturales con presentaciones de danza, artes marciales y exhibiciones especiales.
Además, el museo ofrecerá talleres y conferencias con cupo limitado a 20 personas. Esta es la cartelera confirmada para el sábado 7 de febrero de 2026:
🕙 10:00 horas
• El hóng bāo, sobre rojo
Imparten Matilde Ortiz Nicolás y Andrea Hernández García
🕚 11:00 horas
• Prosperidad y renovación: fundamentos del Año Nuevo Chino
Imparten Rocío Bautista Cuevas y Maximiliano González Labastida
🕛 12:00 horas
• El zodiaco chino
Imparte Matilde Ortiz
🕐 13:00 horas
• El Festival de los Faroles
Imparten Matilde Ortiz y Zabdi Camacho Llescas
📍 Conferencias:
A partir de las 12:00 horas en la Sala Eusebio Dávalos
Como cereza del pastel, también se realizará el 8° Concurso de Disfraces del Zodiaco Chino – Año del Caballo, uno de los eventos favoritos del público.