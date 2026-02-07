Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
¿A qué hora inicia hoy el desfile de dragones del Año Nuevo Chino 2026 en la CDMX?

El Barrio Chino en el Centro Histórico será la sede para la festividad / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 09:37 - 07 febrero 2026
Para este día habrá talleres, conferencias y exhibiciones para recibir el Año del Caballo

El Centro Histórico de la Ciudad de México volverá a llenarse de color, música y tradición con la celebración del Año Nuevo Chino 2026, una de las festividades culturales más esperadas del calendario capitalino.

Entre danzas, gastronomía y espectáculos, el evento que más miradas roba es el tradicional desfile de dragones, que recorre el corazón del Zócalo y simboliza prosperidad, fortuna y nuevos comienzos.

Habrá una serie de actividades por la llegada del Año Chino 2026 / Redes Sociales

Año Nuevo Chino 2026: CDMX se viste de dragón

El Museo Nacional de las Culturas del Mundo, en colaboración con la Embajada de la República Popular China, el Centro Cultural de China en México y la Comunidad China en México, confirmó el programa oficial de actividades para celebrar el Año Nuevo Chino 2026.

Habrá talleres, conferencias, exhibiciones y, por supuesto, el desfile que recorrerá las calles del Centro Histórico acompañado de música tradicional, seis leones y 30 dragones chinos, convirtiendo el Zócalo en una auténtica fiesta oriental.

Este año, el zodiaco chino corresponde al Caballo de Fuego, símbolo de cambio, valentía y transformación, por lo que las figuras, decoraciones y disfraces girarán en torno a este poderoso signo.

Desde las 10 de la mañana comenzarán las actividades del Año Nuevo Chino 2026 / Redes Sociales

¿Cuándo es el desfile de dragones del Año Nuevo Chino 2026?

Aunque el Año Nuevo Chino se celebrará oficialmente el martes 17 de febrero de 2026, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo adelantará los festejos.

📅 Fecha del desfile: sábado 7 de febrero de 2026
📍 Lugar: Centro Histórico de la CDMX

¿A qué hora inicia el desfile?

El arranque del desfile está programado a las 10:00 de la mañana en punto, por lo que se recomienda llegar con anticipación, ya que se espera una gran afluencia de asistentes.

📍 Punto de partida: Calle Moneda 13, cerca del Zócalo
🎟️ Entrada: completamente gratuita

El desfile de los dragones será este sábado 7 de febrero en el Centro Histórico de la CDMX / Redes Sociales

¿Qué otras actividades habrá por el Año Nuevo Chino?

Al finalizar el recorrido del desfile, continuarán las actividades culturales con presentaciones de danza, artes marciales y exhibiciones especiales.

Además, el museo ofrecerá talleres y conferencias con cupo limitado a 20 personas. Esta es la cartelera confirmada para el sábado 7 de febrero de 2026:

  • 🕙 10:00 horas
    El hóng bāo, sobre rojo
    Imparten Matilde Ortiz Nicolás y Andrea Hernández García

  • 🕚 11:00 horas
    Prosperidad y renovación: fundamentos del Año Nuevo Chino
    Imparten Rocío Bautista Cuevas y Maximiliano González Labastida

  • 🕛 12:00 horas
    El zodiaco chino
    Imparte Matilde Ortiz

  • 🕐 13:00 horas
    El Festival de los Faroles
    Imparten Matilde Ortiz y Zabdi Camacho Llescas

  • 📍 Conferencias:
    A partir de las 12:00 horas en la Sala Eusebio Dávalos

Como cereza del pastel, también se realizará el 8° Concurso de Disfraces del Zodiaco Chino – Año del Caballo, uno de los eventos favoritos del público.

