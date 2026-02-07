Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Loco Abreu expresa cómo fue debutar a su hijo en el Puebla vs Xolos

Diego Abreu, junto a su padre Sebastián Abreu | TWITTER @DIEGO10ABREU
David Torrijos Alcántara 11:05 - 07 febrero 2026
El estratega explicó que su decisión de enviar a Diego al campo no fue un impulso emocional, sino una elección táctica

La quinta jornada del torneo trajo consigo un momento significativo para el Club Tijuana, aunque no de la manera que muchos esperarían. Sebastián 'Loco' Abreu, director técnico del equipo, hizo debutar a su propio hijo, Diego, durante el empate sin goles contra el Puebla. Sin embargo, el estratega uruguayo confesó que la emoción paternal quedó en segundo plano ante las exigencias del partido.

¿Qué dijo el Loco Abreu sobre su hijo?

Abreu explicó que su decisión de enviar a Diego al campo no fue un impulso emocional, sino una elección táctica basada en las necesidades del equipo en ese momento. A diferencia de un padre que observa desde la tribuna, su rol como entrenador lo obligó a mantener una perspectiva puramente profesional.

Diego Abreu, hijo del 'Loco' | IMAGO7

"En esta vorágine del juego, del partido, como que uno no naturaliza la situación de tener una alternativa más dentro del banco, en la posición de delantero», comentó Abreu en la conferencia de prensa posterior al encuentro. "No pasa por ahí la emoción esa de cuando un padre lo ve desde afuera, que está puramente esperando ese momento".

El 'Loco' admitió que la presión por buscar la victoria y la dinámica del partido le impidieron vivir el debut de su hijo desde un punto de vista sentimental. No obstante, reconoció que una vez que la adrenalina del juego disminuya, podrá procesar el momento de una manera diferente y sentir el orgullo que corresponde.

"Acá era dentro de las alternativas. Seguramente con el paso de la adrenalina del partido, ahí se podrá evaluar de otra manera", señaló. El técnico también destacó la importancia de seguir preparando a Diego para los próximos desafíos. "Claramente es una posibilidad más que tenemos dentro del equipo, seguir poniéndolo a punto porque, dado lo que el rival nos está presentando, por las características del delantero, lo vamos a necesitar mucho", concluyó.
Loco Abreu en la casa de los Xolos l Imago7

Xolos, invicto en el torneo

Con este empate 0-0 ante Puebla, los Xolos de Tijuana se mantienen invictos en el torneo, aunque con un solo triunfo y cuatro empates, que los posicionan de manera provisional en el octavo lugar de la tabla general.

Abreu aceptó la responsabilidad tras caer ante Puebla | MEXSPORT
