DT de Mazatlán Femenil denuncia desigualdad y se queja por viajes en camión de 17 horas

A pesar de que el Mazatlán Femenil ha logrado consolidarse como una de las sorpresas en la primera mitad de la fase regular del Clausura 2026, acumulando puntos que históricamente le habían sido difíciles de conseguir, el equipo se ha enfrentado un problema extra cancha muy importante.

Actualmente situadas en la posición 11 de la tabla, las jugadoras deben lidiar con trayectos por carretera que comprometen su rendimiento y bienestar físico.

Nicolás Morales, DT de Mazatlán Femenil | IMAGO7

Tras sufrir un revés de 3-0 frente al Pachuca, el estratega de la escuadra morada, Nicolás Morales, denunció públicamente la desigualdad de condiciones que vive su club al realizar todos sus desplazamientos exclusivamente en autobús.

"Los viajes han sido mortales"

El técnico de 59 años fue enfático al describir la logística de transporte como un factor que merma directamente el estado anímico y físico de las futbolistas.

Morales detalló las extenuantes jornadas que la plantilla ha tenido que soportar para cumplir con sus compromisos fuera de casa. Para enfrentar a Pumas y América, ambos juegos en Ciudad de México, las Cañoneras tuvieron viajes de entre entre 15 y 17 horas, tanto de ida como de vuelta.

Mazatlán Femenil visitó al América en la Jornada 5 | IMAGO7

“Lógicamente las chicas llegan muertas. Ya con 17 horas llegas toda entumida y con ganas de todo menos de jugar”, expuso el técnico luego de la derrota.