Contra

UNAM inicia campaña de vacunación contra el sarampión con calendario oficial

La UNAM lanzó su calendario con las sedes donde se aplicará la vacuna contra el sarampión. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 13:37 - 07 febrero 2026
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer las fechas y sedes donde aplicará la vacuna contra el sarampión en respuesta al incremento de casos en el país

La UNAM lanzó un calendario específico de vacunación contra el sarampión para su comunidad universitaria ante el aumento de casos en México, que superan los dos mil registros en lo que va del año. La medida forma parte de los esfuerzos para reforzar la cobertura de inmunización frente a esta enfermedad altamente contagiosa.

UNAM inicia campañas de vacunación para su comunidad. /Pixabay

¿Qué fechas y sedes estableció la UNAM para vacunar contra el sarampión?

La Universidad Nacional Autónoma de México difundió un calendario con las fechas y planteles donde se aplicará la vacuna contra el sarampión para quienes lo requieran dentro de la comunidad universitaria, con atención a partir del lunes 9 de febrero:

  • Lunes 9 de febrero:
    CCH Naucalpan y ENP No. 5 “José Vasconcelos”

  • Martes 10 de febrero:
    CCH Vallejo y ENP No. 6 “Antonio Caso”

  • Miércoles 11 de febrero:
    ENP No. 7 “Ezequiel A. Chávez”, ENP No. 9 “Pedro de Alba” y CCH Oriente

  • Jueves 12 de febrero:
    ENP No. 4 “Vidal Castañeda” y ENP No. 8 “Miguel E. Schulz”

  • Viernes 13 de febrero:
    ENP No. 3 “Justo Sierra”, ENP No. 1 “Gabino Barreda” y CCH Azcapotzalco

  • Lunes 16 de febrero:
    FES Aragón

  • Martes 17 de febrero:
    FES Cuautitlán

  • Miércoles 18 de febrero:
    FES Zaragoza

La universidad recomendó a las personas interesadas acudir en la fecha correspondiente a su plantel y revisar su esquema de vacunación previo a la aplicación.

Diferentes escuelas y facultadas de la UNAM tendrán campañas de vacunación. / iStock

¿Por qué es importante vacunarse contra el sarampión en este momento?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede provocar complicaciones graves, especialmente en niñas, niños y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Durante 2026, México ha registrado más de dos mil casos confirmados, lo que encendió las alertas sanitarias en diversas entidades del país. Jalisco encabeza la lista de estados con mayor número de contagios, seguido de Chiapas, Ciudad de México y Sinaloa.

Ante este panorama, las autoridades de salud han reforzado campañas de vacunación y llamado a la población a completar o actualizar su esquema, ya que la vacuna es la medida más efectiva para prevenir brotes y reducir la transmisión comunitaria.

Los casos de sarampión en los estados continúan aumentando / FREEPIK

¿Quiénes deben acudir a vacunarse?

Las campañas contra el sarampión están dirigidas principalmente a personas que no cuenten con esquema completo o tengan dudas sobre su inmunización previa. De acuerdo con las autoridades sanitarias, el grupo prioritario incluye a personas de 6 meses a 49 años, especialmente quienes no tienen antecedente de vacunación.

La UNAM reiteró que estas jornadas forman parte de una estrategia preventiva para proteger la salud de su comunidad y evitar contagios dentro de los espacios universitarios.

La vacuna contra el sarampión es gratuita y está dirigida a personas de 1 a 49 años./ RS
