Valencia vs Real Madrid: ¿Dónde y cuándo ver LaLiga?

El Valencia se enfrentará al Real Madrid este domingo 8 de febrero de 2026 en un emocionante encuentro correspondiente a LaLiga. El partido dará inicio a las 14:00 horas en el Estadio Mestalla, uno de los recintos más emblemáticos del fútbol español. El colegiado designado para dirigir este importante duelo será Javier Alberola, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en un enfrentamiento que promete grandes emociones.

Real Madrid temporada 2025-26 | AP

El Valencia afronta este partido en una situación delicada, ocupando la decimoséptima posición en la tabla con apenas 23 puntos tras 22 jornadas disputadas. Los che se encuentran peligrosamente cerca de los puestos de descenso y necesitan sumar urgentemente para alejarse de la zona roja. Por su parte, el Real Madrid llega como segundo clasificado con 54 puntos, mostrando un rendimiento notable con 47 goles a favor y solo 18 en contra. Los blancos buscarán una victoria que les permita mantener la presión sobre el líder y consolidar su candidatura al título liguero, aprovechando la diferencia de 31 puntos que les separa de su rival de este domingo.

El Valencia llega a este encuentro con sensaciones encontradas tras sus últimos cinco partidos. Los che cayeron derrotados ante el Athletic Bilbao (1:2) en Copa del Rey el 4 de febrero de 2026 y también sucumbieron frente al Real Betis (2:1) en LaLiga el 1 de febrero. Sin embargo, antes de estos tropiezos, el equipo valencianista había encadenado tres victorias consecutivas: superó al Espanyol (3:2) el 24 de enero, venció a domicilio al Getafe (0:1) el 18 de enero y eliminó al Burgos (0:2) en Copa del Rey el 15 de enero. Por su parte, el Real Madrid muestra un rendimiento más consistente con cuatro victorias en sus últimos cinco compromisos. Los blancos derrotaron al Rayo Vallecano (2:1) el 1 de febrero, aunque sufrieron un revés ante el Benfica (4:2) en Champions League el 28 de enero. Previamente, habían vencido al Villarreal (0:2) el 24 de enero, goleado al Mónaco (6:1) en Champions el 20 de enero y superado al Levante (2:0) el 17 de enero.

El historial reciente entre Valencia y Real Madrid muestra un claro dominio madridista. En su último enfrentamiento, disputado el 1 de noviembre de 2025, el Real Madrid aplastó al Valencia por 4:0 en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, en el duelo anterior, el 5 de abril de 2025, los valencianistas dieron la sorpresa venciendo 1:2 en Madrid. El último partido en Mestalla se saldó con victoria madridista por 1:2 el 3 de enero de 2025. Completando los cinco enfrentamientos más recientes, el 2 de marzo de 2024 empataron 2:2 en Valencia, mientras que el 11 de noviembre de 2023 el Real Madrid goleó 5:1 a los che en la capital. Este balance muestra tres victorias para el Real Madrid, una para el Valencia y un empate en los últimos cinco duelos directos.

Valencia celebrado en Mestalla | X: @valenciacf

¿DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER VALENCIA VS REAL MADRID EN MÉXICO?