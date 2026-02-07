Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Brad Arnold, vocalista y fundador de 3 Doors Down, muere a los 47 años tras batalla contra el cáncer

Brad Arnold, vocalista y fundador de 3 Doors Down, falleció a los 47 años. / @3doorsdown
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 15:58 - 07 febrero 2026
El mundo del rock está de luto por la muerte del líder de 3 Doors Down, quien enfrentó una dura lucha contra un cáncer avanzado.

El mundo del rock amaneció de luto. Brad Arnold, la voz que marcó a toda una generación con himnos como “Kryptonite” y “Here Without You”, falleció a los 47 años tras una dura batalla contra el cáncer. La noticia sacudió a fans y músicos que crecieron con el sonido de 3 Doors Down, una banda que dejó huella desde principios de los 2000 y que hoy despide a su líder y fundador.

Arnold lideró éxitos como “Kryptonite”, que lo consagraron como una voz icónica del rock de los 2000. / Grosby Group

¿Quién fue Brad Arnold y de qué murió?

Brad Arnold, fundador, vocalista principal y compositor de la banda estadounidense de rock alternativo 3 Doors Down, falleció este 7 de febrero de 2026 a los 47 años tras una prolongada batalla contra el cáncer. La noticia fue confirmada por la banda a través de un comunicado en redes sociales.

Arnold, conocido por liderar éxitos como “Kryptonite”, “Here Without You” y “When I’m Gone”, murió rodeado de su familia y su esposa, Jennifer Sanderford, en un momento que marcó el fin de una carrera musical influyente.

Brad Arnold, vocalista y fundador de 3 Doors Down, falleció a los 47 años tras una batalla contra el cáncer./ @brad3doorsdown

¿Cómo fue su lucha contra el cáncer?

En mayo de 2025, el propio Arnold anunció que había sido diagnosticado con cáncer renal en etapa cuatro, un carcinoma renal de células claras que se había extendido a sus pulmones; esta forma de cáncer es agresiva y había llevado a la banda a cancelar varias fechas de su gira.

A pesar de la gravedad de la enfermedad, Arnold se mantuvo firme y compartió públicamente sus sentimientos con sus seguidores, expresando que no tenía miedo y pidiendo oraciones mientras enfrentaba su tratamiento.

El artista murió acompañado por su amada esposa Jennifer y su familia. / @brad3doorsdown

Legado musical y contribuciones

Brad Arnold fundó 3 Doors Down en 1996 cuando aún era adolescente y rápidamente se convirtió en una de las voces distintivas del rock de los años 2000. La banda alcanzó reconocimiento global con su álbum debut The Better Life (2000) y siguió marcando la escena musical con una serie de hits que conectaron con millones de fans alrededor del mundo.

Arnold fue una figura clave en 3 Doors Down desde su fundación en 1996, marcando una era en el rock alternativo. / Grosby Group

Además de su labor con la banda, Arnold fue admirado por su honestidad al hablar sobre temas personales —incluyendo la lucha con la sobriedad y su fe— lo que fortaleció el vínculo con sus seguidores.

Reacciones y despedida

Tras el anuncio de su muerte, mensajes de condolencia y homenaje comenzaron a circular entre la comunidad musical y fanáticos a nivel internacional. Muchos recordaron su impacto en el rock contemporáneo y la influencia de sus canciones en generaciones enteras.

La banda publicó un comunicado expresando su pesar y agradecimiento por el apoyo recibido durante la enfermedad de Arnold, al tiempo que pidió respeto por la privacidad de la familia en estos momentos difíciles.

