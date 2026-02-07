Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Manchester United está a un partido de cumplir el sueño de Frank Ilett, el fan que no se corta el cabello hasta cinco victorias seguidas

Manchester United vive su mejor momento de la temporada | X: @ManUtd, Captura de pantalla
Mauricio Díaz Valdivia 16:49 - 07 febrero 2026
Tras su victoria ante Tottenham, los Red Devils se ponen a un solo partido de una racha que no consiguen hace mucho tiempo

La llegada de Michael Carrick al banquillo del Manchester United ha traído de vuelta la ilusión a los fanáticos de los Red Devils en un momento completamente inesperado, pues tras la salida de Rúben Amorim, parecía que iban a vivir otra temporada de pesadilla, pero eso ha cambiado en las últimas semanas.

A pesar de haber llegado como entrenador interino, Carrick ha logrado conseguir cuatro victorias de manera consecutiva, una racha que no logran tener desde hace un par de años y que a Frank Ilett, uno de sus aficionados más famosos, le beneficiaría de gran manera.

Michael Carrick festejando el triunfo ante Spurs | AP

¿Cuándo se podría cumplir la racha?

Frank, de usuario @theunitedstrand en redes sociales, no se ha cortado el cabello desde hace 490 días, cuando subió un video prometiendo que no lo haría hasta que Manchester United, equipo del que es fan, consiguiera cinco victorias consecutivas, algo que evidentemente no ha sucedido desde entonces.

Ahora, desde el 17 de enero de 2026 tras haber vencido a Manchester City, los Red Devils se han enrachado con cuatro triunfos al hilo, quedándose a solo uno de lograr que Frank pueda cumplir con lo prometido, pero, ¿cuándo se daría esto?

Casualmente la Premier League cuenta con doble jornada de cara a la vigésima sexta fecha, por lo que tan solo tres días separan a Ilett de cortar su larga cabellera. El rival será West Ham en el Estadio Olímpico de Londres el 10 de febrero, cuando podrían igualar la racha que consiguieron por última vez casualmente en febrero de 2024.

Michael Carrick, el salvador de Manchester

Aunque la directiva de Manchester United ha llevado a Michael Carrick únicamente como entrenador interino, la realidad es que su trabajo podría lograr que se quedara por un tiempo más a cargo. Y es que durante sus cortos periodos de interinato, el inglés no ha perdido, además de tener victorias ante rivales importantes que forman parte del 'Big Six'.

Tal y como ha sucedido en esta racha, pues el primer rival al que vencieron fue a Manchester City por marcador de 2-0, posteriormente fueron de visita en contra del líder Arsenal y los vencieron 2-3. El tercer triunfo fue en casa en contra del Fulham de Raúl Jiménez, al igual que ante Tottenham, el penúltimo paso para conseguir la promesa de Frank.

Bryan Mbeumo festejando su gol ante Tottenham | AP

Los Red Devils regresarán a ser visitantes, esta vez ante uno de los tres equipos que de momento se encuentra en la zona de descenso, por lo que conseguir el resultado a favor podría ser fácil; no obstante, los Hammers también vienen de ganar, aunque su partido fue ante Burnley, otro de los candidatos a descender.

