Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

¡En el Teatro de los Sueños! Jason Momoa porta camiseta retro del Manchester United

Jason Momoa en Inglaterra con la playera retro del Manchester United | @brfootball
Emiliano Arias Pacheco 18:11 - 02 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El actor estuvo en la ciudad inglesa para una presentación de su banda Oof Tatata

Jason Momoa es uno de los actores más reconocidos del mundo del entretenimiento gracias a su carisma y papeles icónicos como Aquaman, pero en los últimos meses también ha llamado la atención por una faceta distinta: su vida como músico. El actor hawaiano ha estado presentándose con su banda ÖOF TATATÁ, proyecto con el que ha sorprendido a fans que no sabían de su vínculo tan cercano con el rock.

En una de sus apariciones recientes, Momoa estuvo en Mánchester, Inglaterra, y no tardó en convertirse en tendencia por un detalle que mezcló futbol, nostalgia y estilo: una playera retro del Manchester United. La camiseta, asociada con la época dorada del club, recordó a figuras históricas como David Beckham y provocó conversación entre aficionados de los Red Devils.

Jason Momoa con una sudadera del Manchester United | @Sophie_C90

La elección no fue menor, porque la moda futbolera retro vive un gran momento y las celebridades suelen marcar pauta con este tipo de prendas. En el caso de Momoa, el look reforzó su imagen de estrella cercana, auténtica y con gustos que conectan con distintas generaciones, especialmente con quienes crecieron viendo a los grandes ídolos del United.

Además, el actor estuvo presente en la casa del Manchester United, Old Trafford. Jason Momoa estuvo junto a su novia, Adria Arjona, en el Teatro de los Sueños en el último partido de los Red Devils. Aquel juego fue ante Fulham, en el que Raúl Jiménez llegó a los 200 goles en su carrera.

Jason Momoa con la sudadera del Manchester United | @mcrconfidential

La playera retro del Manchester United que se robó las miradas

El impacto de la camiseta fue inmediato en redes sociales, donde usuarios destacaron el diseño clásico y el aire "vintage" que evocó una era histórica del club. Para muchos, el detalle fue una forma de rendir homenaje a una institución legendaria del futbol europeo, algo que siempre suma puntos con la afición.

En tiempos donde las camisetas retro se han vuelto piezas de colección, el outfit de Momoa funcionó como ejemplo perfecto de cómo una prenda deportiva puede convertirse en un statement de estilo. No solo se trató de usar una playera de futbol, sino de elegir una con historia, identidad y un significado emocional para los seguidores del Manchester United.

Jason Momoa en la película "Chief of War" | AP

ÖOF TATATÁ: la banda de Jason Momoa que pocos conocían

Mientras la playera daba de qué hablar, también crecía el interés por su banda ÖOF TATATÁ, un proyecto musical que el actor formó junto a amigos cercanos. Momoa participa tocando el bajo, acompañado por Mike Hayes en guitarra y voz, y Kenny Dale en la batería, construyendo un sonido potente con energía de rock clásico y heavy.

ÖOF TATATÁ ha destacado por interpretar covers de bandas legendarias como Black Sabbath, Led Zeppelin y The Stooges, y poco a poco se ha ido ganando un espacio en presentaciones en vivo. Con esta mezcla de música, actitud y un look que conecta con el futbol, Jason Momoa demuestra que su impacto va más allá del cine: también sabe cómo convertirse en tema de conversación con una simple playera retro.

Jason Momoa con la playera del Manchester United tocando el bajo | @brfootball
Últimos videos
Lo Último
20:30 San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
20:20 ¿Por fin encuentra equipo? James Rodríguez fue ofrecido a club en Argentina
20:05 Raúl Jiménez se convierte en mejor cobrador de tiro penal en la historia de la Premier League
20:05 WWE: ¿Cuál, cuándo y dónde será el próximo PLE de la empresa?
20:02 Concacaf Champions Cup: Estos equipos van por el título de la Concacaf
19:48 Tigres ya viaja rumbo a Canadá para su duelo en Concachampions
19:48 Hillary y Bill Clinton testificarán ante el Congreso de EU en investigación por el caso Epstein
19:41 Edson Álvarez vuelve a la actividad en la victoria del Fenerbahce contra Kocaelispor
19:26 Roban placa en estatua de El Santo a días de su aniversario luctuoso
19:13 Raiders quieren a Klint Kubiak, coordinador ofensivo de los Seahawks, como su nuevo entrenador en jefe
Tendencia
1
Futbol ¡Goleador a la vista! Cruz Azul y Atlético San Luis en negociaciones por Joao Pedro
2
Futbol Álvaro Fidalgo revela que volverá a México para jugar con la Selección Mexicana, de acuerdo con Carlos Reinoso
3
Contra ¿De qué murió Gerardo Taracena? Revelan causa del fallecimiento del actor
4
Futbol ¿Se ilusiona por el Búfalo? Guido Pizarro habló sobre la llegada de Rodrigo Aguirre
5
Contra Tren Insurgente: Estaciones, horarios y costos de Zinacantepec a Observatorio
Te recomendamos
San Diego vs Pumas Concachampions 2026 | RÉCORD
Futbol
02/02/2026
San Diego FC vs Pumas ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Ida de primera ronda de Concachampions?
¿Por fin encuentra equipo? James Rodríguez fue ofrecido a club en Argentina
Futbol
02/02/2026
¿Por fin encuentra equipo? James Rodríguez fue ofrecido a club en Argentina
Raúl Jiménez se convierte en mejor cobrador de tiro penal en la historia de la Premier League
Futbol Internacional
02/02/2026
Raúl Jiménez se convierte en mejor cobrador de tiro penal en la historia de la Premier League
WWE: ¿Cuál, cuándo y dónde será el próximo PLE de la empresa?
Lucha
02/02/2026
WWE: ¿Cuál, cuándo y dónde será el próximo PLE de la empresa?
Concacaf Champions Cup: Estos equipos van por el título de la Concacaf
Futbol
02/02/2026
Concacaf Champions Cup: Estos equipos van por el título de la Concacaf
Tigres ya viaja rumbo a Canadá para su duelo en Concachampions
Futbol
02/02/2026
Tigres ya viaja rumbo a Canadá para su duelo en Concachampions