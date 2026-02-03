¡En el Teatro de los Sueños! Jason Momoa porta camiseta retro del Manchester United

Jason Momoa es uno de los actores más reconocidos del mundo del entretenimiento gracias a su carisma y papeles icónicos como Aquaman, pero en los últimos meses también ha llamado la atención por una faceta distinta: su vida como músico. El actor hawaiano ha estado presentándose con su banda ÖOF TATATÁ, proyecto con el que ha sorprendido a fans que no sabían de su vínculo tan cercano con el rock.

En una de sus apariciones recientes, Momoa estuvo en Mánchester, Inglaterra, y no tardó en convertirse en tendencia por un detalle que mezcló futbol, nostalgia y estilo: una playera retro del Manchester United. La camiseta, asociada con la época dorada del club, recordó a figuras históricas como David Beckham y provocó conversación entre aficionados de los Red Devils.

Jason Momoa con una sudadera del Manchester United | @Sophie_C90

La elección no fue menor, porque la moda futbolera retro vive un gran momento y las celebridades suelen marcar pauta con este tipo de prendas. En el caso de Momoa, el look reforzó su imagen de estrella cercana, auténtica y con gustos que conectan con distintas generaciones, especialmente con quienes crecieron viendo a los grandes ídolos del United.

Además, el actor estuvo presente en la casa del Manchester United, Old Trafford. Jason Momoa estuvo junto a su novia, Adria Arjona, en el Teatro de los Sueños en el último partido de los Red Devils. Aquel juego fue ante Fulham, en el que Raúl Jiménez llegó a los 200 goles en su carrera.

Jason Momoa con la sudadera del Manchester United | @mcrconfidential

La playera retro del Manchester United que se robó las miradas

El impacto de la camiseta fue inmediato en redes sociales, donde usuarios destacaron el diseño clásico y el aire "vintage" que evocó una era histórica del club. Para muchos, el detalle fue una forma de rendir homenaje a una institución legendaria del futbol europeo, algo que siempre suma puntos con la afición.

En tiempos donde las camisetas retro se han vuelto piezas de colección, el outfit de Momoa funcionó como ejemplo perfecto de cómo una prenda deportiva puede convertirse en un statement de estilo. No solo se trató de usar una playera de futbol, sino de elegir una con historia, identidad y un significado emocional para los seguidores del Manchester United.

Jason Momoa en la película "Chief of War" | AP

ÖOF TATATÁ: la banda de Jason Momoa que pocos conocían

Mientras la playera daba de qué hablar, también crecía el interés por su banda ÖOF TATATÁ, un proyecto musical que el actor formó junto a amigos cercanos. Momoa participa tocando el bajo, acompañado por Mike Hayes en guitarra y voz, y Kenny Dale en la batería, construyendo un sonido potente con energía de rock clásico y heavy.

ÖOF TATATÁ ha destacado por interpretar covers de bandas legendarias como Black Sabbath, Led Zeppelin y The Stooges, y poco a poco se ha ido ganando un espacio en presentaciones en vivo. Con esta mezcla de música, actitud y un look que conecta con el futbol, Jason Momoa demuestra que su impacto va más allá del cine: también sabe cómo convertirse en tema de conversación con una simple playera retro.