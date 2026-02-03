Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

André Jardine revela que Raphael Veiga apunta a debutar ante Monterrey

Raphael Veiga en Sudamérica | X:raphaelveiga23
Raphael Veiga en Sudamérica | X:raphaelveiga23
Alfredo Olivarez Ramírez 18:44 - 02 febrero 2026
El nuevo refuerzo estrella de las Águilas apunta a ver actividad en la Jornada 5

El director técnico del América, André Jardine, habló sobre la posible aparición de Raphael Veiga en el próximo encuentro de Liga del equipo, mismo que será ante Monterrey. El ex de Palmeiras ya estuvo presente en las gradas del duelo ante Necaxa por lo que ahora esperan verlo ahora en la cancha ante Rayados.

Veiga, nuevo jugador de América | MEXSPORT

El estratega señaló que la posible participación del mediocampista brasileño dependerá principalmente de su adaptación física, tomando en cuenta factores como la altitud de la Ciudad de México.

“Todo dependerá de su progreso físico y del proceso de adaptación, especialmente considerando la altitud de la Ciudad de México. Confiamos en poder contar con él para el partido ante Monterrey y para los compromisos siguientes”, explicó.

Aún no ha sido registrado

El entrenador detalló que Veiga se encuentra en la recta final de los trámites administrativos necesarios para poder ser elegible, además de estar en proceso de cumplir con los exámenes médicos correspondientes. Jardine destacó que el jugador ha mantenido un buen ritmo de trabajo y no presenta inconvenientes físicos.

“Se encuentra realizando los trámites de su visa de trabajo y los exámenes médicos correspondientes. Esperamos que, una vez que regresemos, ya pueda entrenar a la par del grupo. Venía trabajando con normalidad en Palmeras y no presenta ningún problema físico”, aseguró.
Jardine en juego ante Pachuca CL2026 | imago7

En la misma comparecencia, el técnico brasileño también confirmó el regreso de Alejandro Zendejas, quien ya se encuentra entrenando con normalidad tras completar su proceso de recuperación. Jardine subrayó que el cuerpo técnico fue cauteloso con su rehabilitación, priorizando su bienestar físico antes de reintegrarlo a la competencia.

Zendejas ya está con nosotros, entrenando bien y completamente apto para jugar. Fuimos muy cuidadosos en su recuperación para darle el tiempo necesario y no asumir ningún riesgo”, afirmó.

Zendejas está listo para regresar | MEXSPORT
Zendejas está listo para regresar | MEXSPORT

Si bien reconoció que el futbolista aún necesita recuperar ritmo de competencia, el estratega destacó que su reincorporación representa un refuerzo importante para el plantel, tanto por su calidad futbolística como por el peso que tiene dentro del grupo.

“Sabemos que aún necesita ritmo de competencia, algo que solo se adquiere jugando, pero no presenta ninguna limitación. Sin duda, su incorporación nos fortalece como grupo, dada la importancia que tiene para el equipo”, concluyó.

