Lucha

Roban placa en estatua de El Santo a días de su aniversario luctuoso

Estatua de El Santo, leyenda de la Lucha Libre mexicana | Facebook: Ring the Damn Bell
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 19:26 - 02 febrero 2026
El monumento que se encuentra situado en el barrio de Tepito sufrió un robo en los últimos días

Nuevamente, el patrimonio cultural de la Ciudad de México se ve empañado por la delincuencia. A pocos días de que se cumplan 42 años del fallecimiento de Rodolfo Guzmán Huerta, mejor conocido como El Santo, se confirmó el robo de la placa conmemorativa de su monumento ubicado en el corazón del Barrio Bravo de Tepito.

Estatua de El Santo en Tepito | Facebook: Ring the Damn Bell

El Hijo del Santo fue quien dio a conocer la noticia, lamentando que la estructura, situada en la intersección de las calles Jesús Carranza y Gorostiza, fuera blanco del vandalismo una vez más. Este espacio es considerado un punto de referencia para los aficionados a la lucha libre y un símbolo de identidad para los vecinos de la zona.

Un legado bajo asedio constante

La escultura, una pieza del artista Edwin Barrera, fue inaugurada el 9 de mayo de 2006. Desde su concepción, el proyecto buscó honrar la conexión profunda entre el Enmascarado de Plata y la cultura popular mexicana. Sin embargo, la historia de la pieza ha estado marcada por incidentes similares, destacando el robo de la placa original de bronce ocurrido en el año 2012, a pesar de estar anclada a una estructura de concreto.

La reincidencia de estos actos evidencia la fragilidad de los espacios dedicados a la memoria popular y la falta de vigilancia en zonas emblemáticas de la capital. El daño reportado este lunes se suma a una lista de agresiones que el monumento ha resistido a lo largo de dos décadas.

Un golpe a la memoria colectiva

Lo que agrava este acto es el contexto temporal, ya que ocurre justo cuando la comunidad luchística se preparaba para conmemorar un año más de la partida del ídolo. Para su familia y seguidores, este evento no es solo un daño material o un robo de metal, sino una afrenta directa a un ícono que marcó generaciones dentro y fuera del ring.

A través de sus redes sociales, El Hijo del Santo advirtió que estos hechos no son aislados. Recordó que otras obras dedicadas a la figura de su padre, como la escultura de su máscara instalada en Nuevo León, también han sido objeto de vandalismo en tiempos recientes.

Estatua de El Santo | IG: @Santiago_Arau

El llamado a las autoridades

La comunidad y los herederos del legado de plata han hecho un llamado urgente a la alcaldía Cuauhtémoc para reforzar la protección de los monumentos que honran a personajes fundamentales de la cultura mexicana. Es imperativo mejorar la seguridad en estas áreas para garantizar que el legado histórico y la identidad popular del país permanezcan intactos.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Lucha Libre
