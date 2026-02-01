Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

¡Conmovido! Mr. Iguana habló acerca de su participación en Royal Rumble

Mr. Iguana lanzándose sobre Je'von Evans | wwe.com
Mauricio Díaz Valdivia 17:14 - 01 febrero 2026
El luchador mexicano se dijo muy contento por haber sido parte de la Batalla Real 2026

Terminó Royal Rumble 2026, el primer PLE del año, entregando como ganadores a Roman Reigns y a Liv Morgan, quienes ahora tienen la oportunidad de retar al campeón o campeona de su preferencia para WrestleMania Vegas en abril.

Para la afición latina, específicamente la mexicana, esta fue una Batalla Real muy diferente, pues estuvo repleta de participación de compatriotas suyos que forman parte de AAA, empresa 'hermana' de WWE. Uno de ellos fue Mr. Iguana, quien se mostró en redes sociales bastante conmovido por ser parte de uno de los eventos más importantes de la empresa.

Mr. Iguana fue el noveno luchador en entrar al Royal Rumble | Captura: WWE

Royal Rumble se puso verde

La Batalla Real Masculina de 2026 estuvo llena de presencia de AAA, siendo Mr. Iguana el segundo de ellos en entrar, tan solo después de Rey Mysterio, quien ya había ingresado con el número 4.

El dueño de La Yezka ingresó con el número 9, pero para su mala fortuna, tan solo duró dos minutos y cinco segundos en el combate, siendo eliminado por Trick Williams, una de las estrellas en ascenso de SmackDown.

A pesar de ello, el miembro de AAA tuvo una participación destacada, pues apenas al ingresar, tuvo un careo con Je'von Evans y posteriormente con Oba Femi y Damian Priest, parte de los miembros importantes de los shows semanales.

Mr. Iguana y La Yezka siendo atacados por Damian Priest | wwe.com

Conmovido y agradecido por aparecer

WWE en Español compartió un video de Mr. Iguana, apenas segundos después de haber sido eliminado, hablando de su participación en la Batalla Real, incluso de fondo se podía escuchar la entrada de El Grande Americano, quien ingresó con el número 12, tan solo tres participantes después del luchador 'verde'.

"Tan lejos de casa, pero tan cerca de todos. El sueño se cumplió, hace un año no sabía en donde iba a estar, el día de hoy, estoy con todas estas estrellas del otro lado del mundo", dijo el mexicano al borde del llanto. Al final, agregó una frase con la que augura aún más éxito.

Por algo estamos aquí y vamos a seguir, porque todavía falta ponerse más verdes
