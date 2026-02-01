Roman Reigns y Liv Morgan protagonizaron Royal Rumble 2026

A pesar de toda la polémica que se generó con respecto a llevar el Royal Rumble a Arabia Saudita, el sábado 31 de enero no tuvo problema alguno para que el primer evento de WWE en el año se llevara a cabo, por lo que ya se tiene a los dos retadores de los campeones mundiales, quienes elegirán a sus rivales durante las siguientes semanas.

Fueron solamente cuatro combates los que formaron parte de la cartelera, pero con eso fue suficiente para que la afición saudí disfrutara. Alrededor del mundo las opiniones son muy diferentes, pero al menos dentro de la arena se ha vivido todo de buena manera.

Los Grandes Americanos protagonizaron uno de los momentos de la noche | wwe.com

Resultados de Royal Rumble 2026

Liv Morgan ganó el Royal Rumble Femenino

Como ya es una costumbre, la Batalla Real Femenina fue la encargada de abrir la noche, teniendo muy pocas sorpresas en cuanto a apariciones especiales, ya que solamente Brie Bella se convirtió en el regreso inesperado de la contienda.

La ganadora fue Liv Morgan, quien eliminó por último a Tiffany Stratton; durante la lucha, Liv también traicionó a su compañera en The Judgement Day, Raquel Rodríguez, quien podría ser la elegida ppor parte de la ganadora de RR después de la siguiente edición de Monday Night Raw, ya que tiene un combate en contra de Stephanie Vaquer por el campeonato mundial de mujeres.

AJ Styles se ha retirado de la lucha libre

De manera inesperada, la carrera de AJ Styles ha terminado antes de lo esperado, pues aunque se sabía que sería en 2026 cuando abandonaría los cuadriláteros, fue con su derrota ante Gunther, apenas en el último día de enero cuando terminó por perder la lucha que puso en juego su carrera. En el final de la contienda, AJ ya no pudo responder al candado del austriaco, obligando al referee a terminar todo.

Styles perdió por sumisión en contra de Gunther | wwe.com

Drew McIntyre retiene su presea

La única defensa de campeonato a lo largo de la noche fue por parte de Drew McIntyre, quien se enfrentó a Sami Zayn, con este último llevando al campeón al límite; sin embargo, fue al final de la lucha cuando el escocés no tuvo piedad con el canadiense y aplicó un par de claymores para seguir siendo el campeón máximo de la empresa.

La Batalla Tribal

El resultado del Royal Rumble Masculino no tuvo una sorpresa mayor en cuanto al resultado, ya que fue Roman Reigns quien se convierte en dos veces ganador del combate que otorga una oportunidad titular en WrestleMania, en donde ahora podrá retar a CM Punk o a Drew McIntyre, dependiendo de cual sea su elección.

Tiffany Stratton regresó después de meses de ausencia | wwe.com