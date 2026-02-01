Invasión de AAA a WWE durante el Royal Rumble

Como era de esperarse, WWE hizo participe a varios de los miembros importantes de AAA dentro del Royal Rumble del 2026, y aunque sus participaciones fueron muy cortas, la realidad es que ha sorprendido la presencia de tantos luchadores mexicanos en uno de los eventos más importantes del año.

Las apariciones de los mexicanos obviamente responden a la alianza de ambas empresas, por lo que se ha vivido una de las ediciones más 'mexicanas' en la historia.

MR. Iguana fue uno de los participantes mexicanos de la lucha | Captura: WWE

¿Quiénes fueron los participantes de AAA?

El Royal Rumble de 2026, como ha sido a lo largo de los años, tuvo un total de 30 luchadores participantes, dentro de los cuales estuvieron presentes muchos de los mexicanos más importantes de la actualidad, ya sea en historias dentro de los shows semanales, o bien, dentro del entorno de AAA.

Con el número 4, Rey Mysterio fue el primer latino en ingresar, siendo uno de los eliminados rápidamente por parte de Oba Femi; de igual manera, dentro de los primeros diez, Mr. Iguana sorprendió con su presencia entrando en el noveno sitio, el dueño de La Yezka fue eliminado por parte de Trick Williams.

La Parka fue una de las presencias más inesperadas | Captura: WWE

Los siguientes dos 'mexicanos' en ingresar, al menos dentro de las historias de AAA, fueron Los Grandes Americanos, ya que el personaje tiene pasado reciente dentro de la empresa azteca. El momento se convirtió en lo más divertido de la noche al encontrarse los dos portadores del mismo nombre.

La invasión no paró

La Parka fue el siguiente dentro de esta lista, entrando con el número 18 y siendo eliminado posteriormente por Austin Theory, uno de los miembros de The Vision; con el 19 entró Dragon Lee, quien también fue eliminado por un miembro del mismo grupo: Bronson Reed.

Fue ya hasta el número 24, cuando ingresó Rey Fénix, quien tuvo la peor participación mexicana siendo eliminado de inmediato por parte de Brock Lesnar. El último de ellos fue Penta, quien apareciendo en su segundo Royal Rumble sorprendió al aparecer con el número 28 en el orden; sin embargo, esto de nada funcionó al ser eliminado por Gunther, quien a la postre se convertiría en el segundo lugar una vez más, para darle la victoria a Roman Reigns.