Royal Rumble 2026: ¿Por qué la Batalla Real de WWE se realizará en Arabia Saudita?

De manera completamente atípica, WWE ha decidido entregarle el primer PLE del año a Arabia Saudita, y no solo es cualquier evento, la empresa ha entregado uno de los tres más importantes de año: Royal Rumble.

Esto ha dado de que hablar incluso desde que la noticia se dio a conocer, ya que además, no solo será la Batalla Real la que tendrá lugar en el país saudí, también será WrestleMania en 2027 el nuevo evento de una relevancia mayor que los directivos saquen de la realización dentro del continente americano.

WWE tiene un convenio importante con Arabia Saudita | wwe.com

¿Por qué la Batalla Real 2026 salió del Continente Americano?

La polémica no es un tema reciente, ya que los eventos dentro de Arabia Saudita no tienen pocos años de haberse vuelto frecuentes en la programación de WWE; fue a partir de 2018, con el Greatest Royal Rumble, cuando por primera vez un evento árabe vio la luz; desde ese momento hasta la fecha, han habido un sin fin de pagos por evento más.

Estos eventos no están acompañados solamente de llevar el producto de la empresa a otro país, esto también se trata de un convenio que hizo WWE con Arabia Saudita, exclusivamente, el exdueño, Vince McMahon junto al príncipe Mohamed bin Salmán, quien, de manera expresa, ha pedido algunas cosas completamente salidas de lo normal, ya que las intenciones han sido incluso llevar talento que no tiene actividad reciente.

Greatest Royal Rumble, primer evento árabe en la historia | wwe.com

Uno de los ejemplos de las exigencias de las autoridades de Arabia es la lucha entre Undertaker y Kane en contra de Shawn Michaels y Triple H, quienes a los ojos de todos los fanáticos, ya no estaban en una edad adecuada para subirse al ring, entregando una de las peores luchas recordadas en la empresa, al menos en el tiempo reciente, pero esto es solo una parte de los pedidos que son parte del convenio.

El acuerdo entre las dos partes es claro: cada año tiene que haber al menos un evento de calidad de WrestleMania en el país árabe, esto incluyendo luchadores, calidad de combates y algunos detalles extra que esto incluya. A lo largo de los primeros años del convenio se trató de lograr todo esto con la inclusión de eventos exclusivos del país, pero ahora todo cambió con el primer Royal Rumble salido del territorio norteamericano.

¿Cuáles fueron los eventos exclusivos para Arabia?

Se trata de un par de PLE en la programación de WWE: Crown Jewel y King and Queen of the Ring, por supuesto, teniendo en cuenta también la presencia del Greatest Royal Rumble en el principio del acuerdo. La inclusión de Crown Jewel se fue modificando a tal grado que en las dos ediciones más recientes se incluyeron dos campeonatos nuevos, uno por división, con la intención de entregarlos al mejor campeón y campeona de la empresa dentro del ya mencionado evento.

Stephanie Vaquer y Seth Rollins como campeones Crown Jewel | wwe.com