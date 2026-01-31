Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
WWE

Royal Rumble 2026: ¿Cuándo y dónde ver la Batalla Real de WWE?

Muy pocos combates para el primer RR fuera de territorio norteamericano | wwe.com
Mauricio Díaz Valdivia 19:44 - 30 enero 2026
Terminó la espera para conocer a los dos retadores de títulos máximos en WrestleMania

De manera inesperada, se ha terminado la espera para ver el Royal Rumble 2026; lo que parecía bastante lejano, ahora se encuentra a tan solo unas horas de llevarse a cabo con una sede incómoda para muchos.

WWE ha tomado una de las decisiones más polémicas de su historia: llevar uno de sus máximos eventos a un país bastante controversial, y aunque no a todos les ha gustado, las predicciones siguen en pie por parte de los fanáticos.

WWE ya espera el comienzo desde Arabia Saudita | wwe.com

Cartelera Royal Rumble 2026

Batalla Real Masculina

Esta será la trigésimo novena edición del Royal Rumble para los hombres; el último ganador fue Jey Uso, quien causó total desacuerdo a los fanáticos, por lo que este año se espera mucho más del vencedor. El combate contará con la presencia de algunos luchadores como: Penta, Rey Mysterio, Roman Reigns, Brock Lesnar, Cody Rhodes, Oba Femi y más.

Drew McIntyre vs Sami Zayn

Esta será la primera defensa titular televisada de Drew McIntyre después de haber vencido a Cody Rhodes en Alemania. Su rival será uno de los luchadores más queridos por parte de la afición saudí.

Sami Zayn nunca ha vencido a Drew McIntyre | wwe.com

Batalla Real Femenina

En cuanto a las mujeres, este será el noveno combate para definir a quien se convertirá en la retadora de alguna de las dos campeonas máximas en WrestleMania. Algunas de las participantes confirmadas son: Liv Morgan, Roxanne Pérez, Asuka, Becky Lynch, Charlotte Flair y muchas más.

AJ Styles vs Gunther (Si AJ pierde, se debe retirar)

Se desconoce si esta lucha será el evento central de la noche, pues hasta donde se tienen reportes, Styles no ha renovado con WWE, por lo que su salida de la empresa se podría dar después de haber perdido, en dado caso que eso sucediera.

AJ Styles se encuentra en su año de retiro | wwe.com

¿Dónde ver RR 2026?

  • Fecha: Sábado 31 de enero

  • Sede: King Abdullah Financial District en Riyad, Arabia Saudita

  • Horario: 1:00 (tiempo del centro de México)

  • Dónde ver: Netflix

