Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Nicolás Larcamón advierte sobre LAFC y estalla por el calendario: "No hay ni 72 horas"

Nicolás Larcamón en conferencia de prensa tras el juego ante Rayados | MEXSPORT
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 00:55 - 18 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Larcamón prevé una serie dura ante LAFC en la Concachampions y cuestiona la Liga MX por la carga de partidos, destacando el esfuerzo y compromiso de La Máquina

Con la mira puesta en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup, Nicolás Larcamón no esquiva el reto que representa enfrentar al Los Angeles FC.

El técnico de Cruz Azul sabe que la serie tendrá tintes de alta exigencia, especialmente por el peso de jugar en territorio angelino, donde el ambiente suele inclinar la balanza.

Paradela celebra gol con Cruz Azul | MEXSPORT

"Indudablemente será un partido decisivo, sumamente exigente. Es un equipo que en su cancha se hace muy fuerte, pero ya pude conseguir un título en ese estadio. El ambiente es muy latinoamericano y será factor", lanzó el estratega.

QUEJAS POR LA PLANEACIÓN

Pero no todo es planeación internacional. En lo inmediato, Larcamón levantó la voz por la carga de partidos en la Liga MX. Apenas 70 horas después de sellar el pase ante Rayados de Monterrey en el Estadio Cuauhtémoc, Cruz Azul tendrá que volver a la cancha este viernes por la noche ante Mazatlán FC.

Se podría haber tenido más criterio para programar ese partido. No hay ni setenta y dos horas entre un juego y otro, y ese tipo de situaciones hay que atenderlas

FALSA LOCALÍA

Más allá del desgaste, el entrenador celeste no pierde de vista el panorama completo. Con el equipo compitiendo en dos frentes, reconoce que el contexto no es sencillo, sobre todo por las constantes salidas de su 'localía' habitual, pero encuentra en su plantel la mayor fortaleza.

Rayados eliminado de la Concachampions | MEXSPORT

"La realidad es que viene siendo exigente, también por el hecho de que nuestras localías son relativas y tenemos que desplazarnos. Pero donde más confianza encuentro es en la respuesta y el compromiso de los jugadores", sentenció.

Últimos videos
Lo Último
00:55 Nicolás Larcamón advierte sobre LAFC y estalla por el calendario: "No hay ni 72 horas"
00:44 Cruz Azul vs LAFC: Cuartos de Final con sabor a revancha
00:37 Senegal llevará al TAS la polémica de la Copa Africana para recuperar el título 'arrebatado' por Marruecos
00:35 Alana Flores acepta que Flor Vigna será 'la rival más difícil que le han puesto'
00:24 Liverpool vs Galatasaray: ¿Dónde y a qué hora ver los Octavos de Final de la Champions League?
00:19 Concacaf Champions Cup 2026: Así se jugarán los Cuartos de Final
00:01 A 85 días de la Copa del Mundo: La fase de Octavos de Final se estrenó por primera vez en México 1986
00:00 Portada RÉCORD 18 de Marzo de 2026
23:30 Tottenham vs Atlético Madrid ¿Cuándo y dónde ver el partido de Vuelta de Cuartos de Final?
23:17 Alexis Vega rompe el silencio tras recuperarse de su lesión: “quiero regresar a mi mejor nivel”
Tendencia
1
Empelotados Faitelson explota en vivo ante mirada del Piojo Herrera: "Dejate de mamad..."
2
Futbol Hirving 'Chucky' Lozano acepta que su futuro será lejos de San Diego FC
3
Beisbol Venezuela campeón del Clásico Mundial de Béisbol tras vencer a Estados Unidos
4
Contra ¿Cuánto ganaron Trejo y Adame en Ring Royale? Filtran cifra millonaria
5
Futbol ¿Regresa Ochoa? Estos son los jugadores mexicanos en Europa que apuntan a ser convocados
6
Contra ¿Hay contingencia ambiental? Mejor checa el Hoy No Circula del miércoles 18 de marzo 2026
Te recomendamos
Nicolás Larcamón advierte sobre LAFC y estalla por el calendario: "No hay ni 72 horas"
Futbol Nacional
18/03/2026
Nicolás Larcamón advierte sobre LAFC y estalla por el calendario: "No hay ni 72 horas"
Cruz Azul vs LAFC: Cuartos de Final con sabor a revancha | X @CruzAzul
Futbol
18/03/2026
Cruz Azul vs LAFC: Cuartos de Final con sabor a revancha
Senegal llevará al TAS la polémica de la Copa Africana para recuperar el título 'arrebatado' por Marruecos
Futbol Internacional
18/03/2026
Senegal llevará al TAS la polémica de la Copa Africana para recuperar el título 'arrebatado' por Marruecos
Alana se medirá a Flor Vigna en la Supernova 2 | X @supernovaboxing
Empelotados
18/03/2026
Alana Flores acepta que Flor Vigna será 'la rival más difícil que le han puesto'
Liverpool vs Galatasaray: ¿Dónde y a qué hora ver los Octavos de Final de la Champions League?
Futbol Internacional
18/03/2026
Liverpool vs Galatasaray: ¿Dónde y a qué hora ver los Octavos de Final de la Champions League?
Trofeo de la Concachampions | LIGAMX.NET
Futbol
18/03/2026
Concacaf Champions Cup 2026: Así se jugarán los Cuartos de Final