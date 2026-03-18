Nicolás Larcamón advierte sobre LAFC y estalla por el calendario: "No hay ni 72 horas"

Con la mira puesta en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup, Nicolás Larcamón no esquiva el reto que representa enfrentar al Los Angeles FC.

El técnico de Cruz Azul sabe que la serie tendrá tintes de alta exigencia, especialmente por el peso de jugar en territorio angelino, donde el ambiente suele inclinar la balanza.

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"Indudablemente será un partido decisivo, sumamente exigente. Es un equipo que en su cancha se hace muy fuerte, pero ya pude conseguir un título en ese estadio. El ambiente es muy latinoamericano y será factor", lanzó el estratega.

QUEJAS POR LA PLANEACIÓN

Pero no todo es planeación internacional. En lo inmediato, Larcamón levantó la voz por la carga de partidos en la Liga MX. Apenas 70 horas después de sellar el pase ante Rayados de Monterrey en el Estadio Cuauhtémoc, Cruz Azul tendrá que volver a la cancha este viernes por la noche ante Mazatlán FC.

Se podría haber tenido más criterio para programar ese partido. No hay ni setenta y dos horas entre un juego y otro, y ese tipo de situaciones hay que atenderlas

FALSA LOCALÍA

Más allá del desgaste, el entrenador celeste no pierde de vista el panorama completo. Con el equipo compitiendo en dos frentes, reconoce que el contexto no es sencillo, sobre todo por las constantes salidas de su 'localía' habitual, pero encuentra en su plantel la mayor fortaleza.

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