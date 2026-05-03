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Lucha

Alberto N vuelve a la polémica: comentarios de Wagner Jr. y L.A. Park desatan críticas

El luchador sigue con serios problemas legales
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 18:07 - 02 mayo 2026
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A pesar de seguir siendo parte de un proceso, 'El Patrón' apareció en una función reciente

La polémica volvió a rodear a Alberto N, conocido como El Patrón, luego de protagonizar un controvertido momento durante una función de lucha libre en Monterrey. El luchador mexicano, quien recientemente enfrentó acusaciones por violencia familiar, fue objeto de comentarios en tono de burla por parte de sus colegas, lo que generó una ola de reacciones en redes sociales.

El incidente ocurrió el pasado 1 de mayo en la Arena José Sulaimán, donde Alberto hizo equipo con L.A. Park para enfrentar a Dr. Wagner Jr. y El Cibernético. Lo que parecía ser una lucha más del circuito independiente terminó convirtiéndose en un episodio viral debido a las declaraciones que tocaron un tema delicado: su situación legal reciente.

Alberto 'N' | INSTAGRAM
Alberto 'N' | INSTAGRAM

Dr. Wagner Jr. y L.A. Park desatan polémica con comentarios

Previo al inicio del combate, Dr. Wagner Jr. tomó el micrófono para encender al público, pero sus palabras rápidamente cruzaron la línea de lo deportivo. "Y tú Alberto, tranquilo, porque cada mujer que ves de seguro te la quieres madr**r", expresó ante los asistentes, provocando reacciones mixtas en la arena.

Lejos de detenerse, el luchador continuó con el mismo tono al dirigirse al público: "Cuidado muchachitas, porque este cabr*n se las va a madr**r". Las declaraciones fueron captadas en video por aficionados y difundidas ampliamente en redes sociales, donde usuarios criticaron la normalización de la violencia en un espectáculo público.

Por su parte, L.A. Park también se sumó a la controversia con un comentario que aumentó la indignación: "Alberto, yo pienso que es mujer, pégale". La reacción de Alberto del Río, quien respondió entre risas y burlas, fue interpretada por muchos como una falta de sensibilidad ante la gravedad del contexto.

Contexto legal de Alberto

La controversia cobra mayor relevancia debido al proceso legal que enfrenta Alberto del Río. El luchador fue detenido en abril tras una denuncia por violencia familiar interpuesta por su esposa, Mary Carmen Rodríguez. Días después, el 11 de abril, salió del Penal de La Pila en San Luis Potosí para continuar su proceso en libertad.

Este antecedente convirtió los comentarios en el ring en un tema aún más delicado. Aunque parte del público presente reaccionó con risas, en plataformas digitales predominó la crítica hacia los involucrados, señalando la irresponsabilidad de trivializar un caso de violencia de género.

Alberto N fue detenido por presunta agresión en contra de su pareja./ X
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