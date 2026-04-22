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Lucha

¡Oficial! LM52 se deslinda de Alberto del Río tras polémica legal

Este fue el comunicado que lanzó LM52 sobre Alberto del Río tras la reciente polémica en la que el luchador mexicano se vio envuelto con la justicia.
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 12:43 - 22 abril 2026
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La empresa aseguró que no existe ningún vínculo con el luchador y reiteró su postura contra cualquier forma de violencia

LM52 emitió un comunicado oficial en el que se deslinda completamente de cualquier relación con Alberto del Río, dejando en claro que el luchador no forma parte de su estructura corporativa ni de su talento vigente. La organización subrayó que no existe ningún tipo de colaboración, contrato o participación del gladiador dentro de sus proyectos actuales.

Alberto del Rio en pelea | IMAGO7

En el mensaje, LM52 enfatizó que se trata de una iniciativa dentro de la industria del entretenimiento sustentada en principios de respeto, integridad y profesionalismo, por lo que cualquier conducta que vaya en contra de estos valores es rechazada de manera tajante. La postura busca dejar clara su identidad como empresa y evitar cualquier asociación que pueda afectar su imagen.

Fijan postura tras la polémica

El posicionamiento llega luego de la controversia que rodea a Alberto del Río, quien se vio implicado en un caso de violencia doméstica que lo llevó a permanecer alrededor de una semana en prisión antes de recuperar su libertad. La situación ha generado múltiples reacciones dentro del entorno de la lucha libre, así como entre aficionados y distintas empresas del medio.

Ante este contexto, LM52 decidió pronunciarse públicamente para marcar distancia y evitar especulaciones sobre un posible vínculo. La empresa recalcó que rechaza cualquier forma de violencia o conducta contraria a sus principios, reforzando su intención de mantenerse alineada con valores que promuevan un entorno profesional y respetuoso.

Alberto N en una función de lucha libre | Imago7

Un mensaje que busca cerrar cualquier relación

Además del deslinde, el comunicado también funciona como un posicionamiento claro frente a la situación actual del luchador. Aunque Alberto del Río ya no se encuentra detenido, su caso continúa generando cuestionamientos sobre su futuro dentro de la industria.

Diversas voces han señalado que, más allá de lo legal, el luchador deberá asumir responsabilidades, comprometerse con un proceso de rehabilitación y responder por los daños causados. Mientras tanto, empresas como LM52 optan por tomar distancia y proteger su imagen en un entorno cada vez más sensible a este tipo de situaciones.

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