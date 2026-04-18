Fue rival de Alberto del Río en WrestleMania y ahora se dedica a dar ‘cachetadas’

El exluchador de la WWE, Jack Hager, conocido mundialmente por su etapa como Jack Swagger, ha iniciado una nueva aventura deportiva con un debut contundente en el Powerslam, disciplina que ha ganado notoriedad por su formato de enfrentamientos a base de cachetadas.

Jack Hager, mejor conocido como Jack Swagger l CAPTURA

El estadounidense no dejó dudas en su presentación, imponiéndose con un nocaut técnico (TKO) ante su rival Jenkins, en un combate que rápidamente captó la atención de los aficionados por la contundencia del desenlace. Hager mostró potencia y precisión, cualidades que trasladó desde su pasado en la lucha libre profesional.

¿Cómo llegó el TKO?

El momento decisivo llegó en el tercer round, cuando Hager conectó un izquierdazo que sacudió por completo a su oponente. Jenkins se dobló de inmediato tras el impacto, evidenciando el daño recibido ante la potencia del exluchador.

Jack Hager debuta en otro deporte l CAPTURA

Aunque intentó reincorporarse, el rival apenas logró ponerse de pie antes de volver a desplomarse, lo que obligó al juez a detener la contienda y decretar la victoria para Hager. La escena dejó claro que el estadounidense llega con serias intenciones de destacar en esta nueva disciplina.

El Powerslam, centrado en la resistencia y fuerza de los competidores, representa un cambio radical respecto al espectáculo guionizado de la lucha libre, pero Hager ha demostrado que su físico y preparación pueden adaptarse a este exigente formato.

Con este triunfo, el ex campeón mundial suma un nuevo capítulo a su carrera deportiva, ahora en un terreno donde la resistencia al impacto y la capacidad de recuperación son fundamentales. Su debut ha generado expectativa sobre su futuro en esta disciplina emergente.

Alberto del Río vs Jack Swagger l RRSS

WrestleMania 29

Cabe recordar que durante su etapa en la WWE, Jack Swagger protagonizó uno de los combates más recordados de su carrera al enfrentarse al mexicano Alberto del Río en WrestleMania 29, celebrado en 2013. En aquella ocasión, ambos luchadores se midieron por el Campeonato Mundial de Peso Pesado en un duelo de alto calibre.

El combate estuvo cargado de intensidad y técnica, pero finalmente fue Alberto del Río quien logró imponerse para retener el título, consolidando su reinado en uno de los escenarios más importantes de la lucha libre mundial. Aquella rivalidad quedó marcada como uno de los momentos destacados en la trayectoria de Swagger antes de su transición a nuevos retos como el que ahora emprende en el Powerslam.