Mick Foley se lleva los reflectores en el Palms Slam Fest del CMLL

La lucha libre vivió una noche histórica con la presencia del legendario Mick Foley en el evento Palms Slam Fest de la CMLL, una función que marcó el primer show individual de la empresa mexicana en territorio estadounidense. El escenario fue el Pearl Theater, donde la afición respondió con entusiasmo a una velada cargada de simbolismo y espectáculo.

La aparición de Foley, considerado una de las leyendas más queridas de la WWE, elevó aún más el impacto del evento. El histórico gladiador, famoso por sus distintas facetas como Mankind, Cactus Jack y Dude Love, fue ovacionado por los asistentes en cuanto hizo acto de presencia, demostrando que su legado sigue intacto entre generaciones de aficionados.

Mick Foley en evento de la CMLL l CAPTURA

El Palms Slam Fest no solo significó la expansión internacional del CMLL, sino también una vitrina para estrechar lazos entre estilos y culturas luchísticas. La presencia de una figura como Foley sirvió como puente entre la lucha libre estadounidense y la mexicana, en una noche donde ambos mundos convergieron ante un público diverso.

¿Por qué se celebró el evento?

El evento se celebró en el marco de la semana previa a WrestleMania 42, lo que incrementó la atención mediática y la afluencia de fanáticos en Las Vegas. La ciudad, acostumbrada a grandes espectáculos, fue testigo de una propuesta distinta, con el sello clásico del CMLL y el respaldo de figuras icónicas.

Durante su participación, Foley convivió con aficionados, firmó autógrafos y compartió impresiones sobre la importancia de que empresas históricas como el CMLL continúen creciendo fuera de México. Su presencia no fue meramente simbólica, sino un reconocimiento al valor cultural de la lucha libre mexicana en el panorama global.

CMLL l kourtneyblegh

Todo un éxito

El Pearl Theater lució una gran entrada, confirmando el interés que genera el producto del CMLL en Estados Unidos. La combinación de talento, tradición y elementos innovadores permitió que el evento fuera bien recibido tanto por conocedores como por nuevos seguidores del deporte espectáculo.

Los Dinamitas posan con los cinturones después de la lucha | CMLL

Además, la función dejó claro que el CMLL tiene potencial para consolidarse en mercados internacionales, apostando por eventos especiales que acerquen su estilo a otras audiencias. La participación de figuras reconocidas mundialmente, como Foley, refuerza esa estrategia de expansión.