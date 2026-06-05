¿Cómo trabajarán Rayados y Túnez en El Barrial?

El Barrial se convertirá en una de las sedes más activas durante la Copa del Mundo 2026, al albergar tanto a la Selección de Túnez como a Rayados de Monterrey en las primeras semanas del torneo.

Matías Almeyda, con Rayados | IMAGO7

Los lugares de entrenamiento de las dos escuadras

La escuadra africana eligió el Rayados Training Center como su campamento base para la justa mundialista, de acuerdo con la relación oficial de sedes de entrenamiento publicada por FIFA.

Sin embargo, la convivencia entre ambos equipos no representaría un problema. El complejo albiazul cuenta con siete canchas de entrenamiento, lo que permitirá dividir espacios y horarios para evitar interferencias en las actividades de cada institución.

De manera preliminar, se contempla que Túnez utilice las canchas 1 y 2 para sus entrenamientos durante su estancia en Nuevo León, mientras que Rayados dispondría del resto de las instalaciones para continuar con sus labores deportivas.

Selección de Túnez previo a un partido en la Copa Africana de Naciones | AP

Además, la coincidencia será por un periodo corto. El plantel regiomontano tiene previsto viajar el próximo 10 de junio para realizar parte de su pretemporada fuera de Monterrey, situación que reducirá considerablemente la actividad diaria en El Barrial.

¿Cómo será la estadía de Túnez en Monterrey?

La llegada de Túnez forma parte de la intensa actividad mundialista que vivirá el complejo rayado. De hecho, esta misma semana la Selección de Japón decidió trasladar sus entrenamientos a El Barrial tras abandonar otra sede en la ciudad, destacando las condiciones del césped del centro de entrenamiento albiazul.

Con siete campos disponibles y una logística diseñada para atender a equipos de alto rendimiento, El Barrial se perfila como una de las instalaciones clave en Monterrey durante la Copa del Mundo, recibiendo a selecciones internacionales mientras Rayados continúa con su preparación rumbo al Apertura 2026.